12.10.2020 21:00 Uhr

„Bachelorette“: Das sind die Sendetermine und alle Fakten rund um die Show

Am 14. Oktober ist es endlich soweit: Die "Bachelorette" geht mit Melissa Damilia in die siebte Runde. Hier findet ihr alle Sendetermine und Infos!

Am Mittwoch, 14. Oktober 2020 startet „Die Bachelorette“ um 20.15 Uhr. RTL zeigt in diesem Jahr insgesamt acht Folgen à 120 Minuten brutto. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge acht die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Neben der Bachelorette und ihrem Auserwählten kommen auch die Männer zu Wort, die in der aktuellen Staffel für besondere Momente und ordentlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

Das sind die Sendetermine

Folge 1: 14. Oktober 2020, 20:15 Uhr

Folge 2: 21. Oktober 2020, 20:15 Uhr

Folge 3: 28. Oktober 2020, 20:15 Uhr

Folge 4: 4. November 2020, 20:15 Uhr

Folge 5: 11. November 2020, 20:15 Uhr

Folge 6: 18. November 2020, 20:15 Uhr

Folge 7: 25. November 2020, 20:15 Uhr

Folge 8: 2. Dezember 2020, 20:15 Uhr

Rückblick: 9. September 2020, 20:15 Uhr

Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

DAS ist die Bachelorette 2020

In diesem Jahr sucht die 24-jährige Melissa Damilia ihre große Liebe als die „Bachelorette“. Auf Kreta werden 20 Männer um das Herz der Influencerin buhlen. Damilia ist kein RTL-Neuling. Bereits in 2019 war sie Teilnehmerin der Sendung „Love Island„, Anfang 2020 war sie im „Kampf der Realitystars“ dabei. Sie möchte unbedingt einen Mann finden, mit dem sie ihre Liebe zum Reisen teilen kann. 25 Fakten über Melissa Damilia findet ihr hier.

Diese Herren buhlen um Melissa

Wie immer kämpfen 20 Männer um das Herz der „Bachelorette“. Ob sich unter ihnen der Traumprinz der Dame befindet? Wir haben die Kandidaten mal ganz genau unter die Lupe genommen und gecheckt, wer von ihnen am ehesten in Melissas Beuteschema passen könnte und wieso. Dort sind unter anderem Daniel und Leander genannt.

