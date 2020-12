09.12.2020 11:30 Uhr

„Bachelorette“-Finale: Darum passen weder Leander noch Daniel zu Melissa

Am Mittwoch steigt das große Finale der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel und Melissa Damilia Dahm darf ihre letzte Rose vergeben. Sie hat die Qual der Wahl zwischen Daniel und Leander.

Nachdem in der letzten Folge ziemlich überraschend Macho-Proll Ioannis rausgeflogen ist, stehen Daniel Häusle und Leander Sacher im Finale. Für wen wird sich Melissa Dahm entscheiden?

Finalisten lernen ihre Freundinnen kennen

Nachdem Melissa die Familien der Finalisten kennenlernen durfte, dürfen Daniel und Leander nun die beiden besten Freundinnen der 25-Jährigen treffen, die den beiden Finalisten natürlich ordentlich auf den Zahn fühlen wollen. Schließlich soll Melissa bloß keine falsche Entscheidung treffen.

In der Vergangenheit hatte die Brünette nämlich kein Glück mit Männern und hofft in einem der beiden die ganz große Liebe zu finden. Aber wer der beiden Männer könnte wirklich zu Melissa passen?

Passt Daniel zu Melissa?

Daniel Häusle hat es ziemlich überraschend ins Finale geschafft. Zwar hatte er das erste Einzeldate mit Melissa, aber man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es zwischen den beiden ernsthaft funkt.

Die beiden hatten immer viel zu Lachen, doch sie wirkten eher wie gute Freunde, die sich nach Jahren wiedersehen, statt wie zwei schwer Verliebte. Auch, dass Daniel noch nie eine Freundin und eine Beziehung hatte, könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen, sollte sich Melissa für ihn entscheiden. Schließlich lernt man viele Dinge erst durch Erfahrungen aus der Vergangenheit und mit denen kann Daniel nun wirklich nicht auftrumpfen.

Irgendwie ist zwischen Melissa und Daniel alles lustig, alles nett und alles harmonisch, aber das Feuer fehlt. Von sprühenden Funken war nichts zu spüren und an sexuelle Anziehungskraft mag man hier absolut gar nicht denken. Ist Daniel gefangen in der Friendzone?

Auch erklärte die „Bachelorette“ zwar in der Vergangenheit, dass sie bei ihrer Liebes-Suche nicht auf die Optik achten will, jedoch sagte sie auch, dass sie eigentlich auf rassige, südländische und auch tättowierte Männer steht. Davon ist der kompakte Österreicher Daniel nun wahrlich mehr als weit entfernt!

Apropos Entfernung: Daniel wohnt in seiner Heimat Österreich, Melissa in Stuttgart. Eine Fernbeziehung kann durchaus gut klappen, doch würde Melissa für den Studenten wirklich ihre Heimat verlassen?

Ist Leander ihre große Liebe?

Mit seinen 22 Jahren ist Leander Sacher der jüngste Kandidat in der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel gewesen. Die ersten Folgen fiel er allein durch seine attraktive Optik auf, ansonsten hielt er sich eher im Hintergrund. Melissa machte kein Geheimnis daraus, dass sie den ruhigen Leander durchaus sehr ansprechend findet. Immerhin entspricht er auch ihren optischen Vorlieben. Trotzdem wirkte der Kosmetik-Unternehmer immer eher wie ihr kleiner Bruder, als wie der zukünftige Mann an ihrer Seite.

Melissa, die anscheinend gerne und viel lacht, wirkte in den vergangenen Folge neben Leander ruhiger und in sich gekehrter. Es schien so, als teile sie mit Kandidaten wie Ioannis oder Daniel den gleichen Humor. Herzhafte Lacher gab es neben dem introvertierten Leander stattdessen eher weniger. Ein Minuspunkt für ihn?

Auch zwischen Leander und Melissa fehlte irgendwas das Feuer und die wild flatternden Schmetterlinge. Das Miteinander plätscherte eher so dahin, wie ein Wasserhahn mit Leck.

Sollte sich Melissa für Leander entscheiden, bleibt abzuwarten, wie die beiden im Alltag harmonieren. Die temperamentvolle Melissa braucht sicherlich jemand, der ihr im Streit auch mal die Stirn bieten kann und nicht einen Mann, der wortkarg zu allem Ja und Amen sagt!

Für wen wird sich Melissa entscheiden, den kompakten Daniel ohne jegliche Beziehungs-Erfahrungen oder den eintönigen Schönling-Leander, der sein eventuell vorhandenes Temperament ziemlich gut im Zaum halten kann?

RTL zeigt das Finale von „Die Bachelorette“ am Mittwochabend um 20:15 Uhr.

(TT)