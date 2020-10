08.10.2020 10:22 Uhr

„Bachelorette“ Melissa enthüllt: Pietro Lombardi „ließ sie einfach fallen“

In wenigen Tagen startet die neue "Bachelorette"-Staffel mit Melissa Damilia Dahm im Free-TV. Dort hofft sie nach einigen Liebes-Pleiten endlich die große Liebe zu finden.

Bekannt wurde Melissa Damilia Dahm als Kandidaten bei „Love Island“. Dort verguckte sie sich in den charmanten Danilo, doch der hatte am Ende mehr Interesse an einer anderen.

Pietro baggerte an Melissa

Der nächste Verehrer sollte damals nicht lang auf sich warten lassen und ausgerechnet Sänger Pietro Lombardi baggerte wie wild an Melissa. Er hinterließ ihr sogar eine Nachricht in die „Love Island“-Villa.

Nach dem Ende der Kuppelshow hatten Melissa und Pietro sogar angefangen zu schreiben und es kam zu Dates. Davon berichtet die „Bachelorette“ in der ersten Folge der Show, die es bereits bei TVNOW zu sehen gibt.

Er gab ihr einen Korb

„Pietro und ich wir haben normal miteinander geschrieben danach“, erklärt die süße Melissa und fährt fort: „Und dann haben wir uns auch verabredet, es gab ein paar Dates.“

Bekannt ist, dass Pietro ihr nach ein paar Treffen den Laufpass gab. Damals sagte er via Instagram, er sie noch nicht soweit gewesen, etwas Ernstes einzugehen.

Er hat sie fallen gelassen

In der ersten „Bachelorette“-Folge lässt Melissa durchblicken, dass sie sich durchaus mehr mit Pietro vorgestellt hätte: „Also ich hätte es mir eigentlich auch gut vorstellen können, aber es sollte einfach nicht so sein.“

Sie versteht nicht, warum er ihr einen Korb gab und erklärt weiter: „Warum macht sich jemand so viel Mühe um dich und lässt dich danach wieder fallen? Da macht man sich natürlich seine Gedanken.“

Start der neuen Staffel

Heute ist Pietro total verliebt in seine neue Freundin Laura Maria Rypa. Melissa ist noch Single, dass soll sich aber in der aktuellen Staffel „Bachelorette“ bald ändern. Ob jetzt endlich der Richtige dabei ist?

Diesmal wollen 20 Single-Männer Melissa erobern, ob es einer schafft? „Die Bachelorette“ ab dem 14. Oktober 2020 um 20.15 Uhr auf RTL.