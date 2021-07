„Die Bachelorette“: DIESER Favorit verlässt jetzt freiwillig die Show

Glomex

29.07.2021 09:05 Uhr

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Auf der Suche nach Mister Right wird Maxime Herbord gleich zwei Mal bitter enttäuscht. Ausgerechnet ihr Favorit bricht seine Teilnahme an der Kuppelshow in Folge 3 ab.

