Back to the 50’s: „Maisel Day“ sorgt für Verkehrschaos in Los Angeles

In den 50er Jahren war alles besser? Zumindest für die Preise mag das stimmen. Als Werbeaktion für die Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ hat Amazon eine Zeitreise unternommen. Die Folge: Freude und Chaos.

Mit einer Werbeaktion für seine Streamingserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ hat Amazon in Kalifornien ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Onlineplattform hatte im Großraum Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) den „Maisel Day“ ausgerufen und zahlreiche Dienstleistungen und Waren zu Preisen von 1959 anbieten lassen, dem Jahr der Handlung von „The Marvelous Mrs. Maisel“.

Menschen schilderten auf Twitter begeistert, dass sie gerade einen Haarschnitt für drei Dollar bekämen, Schuheputzen für 75 Cent, einen Milchshake für 30 Cent oder einen Hamburger mit Fritten für 50 Cent. Auch Hotelzimmer und Kinotickets subventionierte Amazon Prime Video, um vor der Emmy-Verleihung die 20-fach nominierte Serie zu bewerben.

Verbilligtes Benzin

Den größten Effekt erzielte Amazon jedoch mit der Verbilligung von Benzin. Im Vorort Santa Monica setzte die Polizei der Aktion an einer Tankstelle schließlich ein Ende, weil der Ansturm ein Verkehrschaos ausgelöst hatte, wie der lokale Fernsehsender ABC7 berichtete. Die Tankstation verkaufte Sprit für 30 Cent – pro Gallone (3,8 Liter)!

„The Marvelous Mrs. Maisel“ mit Rachel Brosnahan in der Titelrolle schildert die lustigen und tragischen Erlebnisse einer jungen New Yorkerin aus gutem Hause, die in den 1950er Jahren gegen alle Widerstände eine Karriere als Stand-up-Comedian anstrebt. Für ihre Rolle als Midge Maisel wurde Rachel Brosnahan bei den Golden Globe Awards 2019 in der Kategorie „Best Performance by an Actress in a Television Series Musical or Comedy“ ausgezeichnet. (dpa/KT)