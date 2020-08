Backstreet Boy AJ McLean tanzt bei „Dancing with the Stars“

28.08.2020 13:02 Uhr

Überraschung! Backstreet Boy AJ McLean tritt bei "Dancing with the Stars" an. Unterstützung gibt es von Bandkollege Nick Carter.

Dass er ein begnadeter Tänzer ist, hat Backstreet-Boy-Sänger AJ McLean (42, „Have It All“) im Laufe seiner Karriere zu Genüge bewiesen. Doch jetzt nimmt er eine ganz besondere Herausforderung an. Der 42-Jährige wird an der neuen Staffel der US-Tanzshow „Dancing with the Stars“ teilnehmen, wie er freudig bei Twitter verkündete. Der TV-Sender ABC bestätigte seine Teilnahme.

Er sei „so dankbar“ an der kommenden Staffel teilzunehmen, schreibt McLean bei Twitter. „Ich möchte mich bei meiner Frau und meinen zwei Töchtern bedanken, dass sie Daddy in dieses Abenteuer ziehen lassen“. Unterstützung erhält McLean auch von seinem Bandkollegen Nick Carter (40), der bereits 2015 an dem US-amerikanischen Pendant der RTL-Show „Let’s Dance“ teilgenommen hat und den zweiten Platz belegte. Er habe vor einigen Tagen mit Carter gesprochen, erzählte McLean im Interview mit „Good Morning America“. „Einerseits hat er mir Mut gemacht, andererseits habe ich aber Angst bekommen.“

We’re going for the mirrorball, baby!! I am so grateful to @dancingabc and @abcnetwork for the opportunity to be joining this season’s cast of #DWTS. I also want to thank my wife and my two girls for letting Daddy go on this new adventure. I’m doing it ALL for you! pic.twitter.com/D7K7SY1F1D

— AJ McLean (@aj_mclean) August 27, 2020