Backstreet Boys: Das ist das neue Video „No Place“

Montag, 7. Januar 2019 10:33 Uhr

2019 fängt für Fans der Backstreet Boys schon mal gut an. Das neue Jahr ist noch nicht mal ganz eine Woche alt und schwups gibt es von den Herren das neue Video zu „No Place“. Dabei geben sie recht intime Einblicke in ihr Privatleben.

Zum feierlichen Start in das neue Jahr 2019 geht es für die Backstreet Boys in die nächste Runde bevor am 25. Januar ihr mittlerweile zehntes Studioalbum „DNA“ an den Start geht. Im Clip zu „No Place“ zeigen sich Nick, Kevin, Brian, AJ und Howie ganz privat mit ihren Familien – ganz nach dem Motto: „There ain’t no place like you“.

Ja, ist denn schon Weihnachten?

Für alle, die von der neuen Musik der Backstreet Boys nicht genug bekommen können, gibt es schon ganz bald wieder eine ganz weihnachtliche Bescherung: Zur Vorabsingle „Chances“, die Anfang November erschien, wird es in den nächsten Wochen neue Remixe geben – unter anderem von Mark Ralph, Hellberg und Kat Krazy, um nur einige Namen zu nennen. Zudem kommen die Jungs im Frühjahr für einige Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz.

Hier sind die Tour Dates

21. Mai 2019 – Hannover – TUI Arena

25. Mai 2019 – Mannheim – SAP Arena

27. Mai 2019 – München – Olympiahalle

28. Mai 2019 – Wien – Stadthalle

29. Mai 2019 – Berlin – Mercedes Benz Arena

20. Juni 2019 – Köln – Lanxness Arena

21. Juni 2019 – Zürich – Hallenstadion