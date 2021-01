Backstreet Boys: Kevin und Brian verstritten wegen Trump?

15.01.2021 21:00 Uhr

Ist Brian Littrell in die Szene der Verschwörungstheoretiker abgedriftet? Einige Tweets von Kevin Richardson weisen darauf hin.

Kevin Richardson (49) und Brian Littrell (45) blicken auf eine jahrzehntelange Freundschaft zurück. Wie es nun aber scheint, verstritten sich beiden Männer.

„Backstreet Boys“-Sänger Kevin machte eine relativ eindeutige Anspielung darauf auf Twitter. Der Grund für das Freundschaftsaus war anscheinend das leidige Thema Politik.

Alles begann am 8. Januar, dem Tag an dem US-Präsident Donald Trump (74) von Twitter verbannt wurde. Brian Littrell teilte einen Link zu einem Parler-Account.

Dabei handelt es sich um eine Social Media-Plattform, die sehr viel von rassistischen Alt-Right und QAnon-Verschwörungstheoretikern verwendet wird.

BTLittrell come find me… hahah like where’s Waldo

Join me on Parler Social Media! https://t.co/QyHNCHhd5x

— Brian Littrell (@brian_littrell) January 9, 2021