Lässiger 2000er-Style Baggy Jeans im heißen Sommer? So wird das It-Piece nicht zu warm

Crop-Tops matchen perfekt zur lässigen Baggy Jeans, gerade an heißen Sommertagen über 30 Grad. (eee/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 21:46 Uhr

Die Baggy Jeans hat längst wieder unsere Modeherzen erobert. Mit dem richtigen Styling kommt das angesagte It-Piece auch an heißen Sommertagen zum Einsatz.

Sie gilt derzeit als das It-Piece schlechthin: die Baggy Jeans. Die weite Jeanshose punktet mit ihrer Lässigkeit und versetzt uns in die 2000er Jahre zurück. Damit wir die lange Hose an heißen Sommertagen nicht im Kleiderschrank lassen müssen, gibt es hier Styling-Inspirationen, durch die es nicht allzu warm sein dürfte.

Perfekt für die Festival-Saison

Natürlich gilt es, die lange Jeans aus dickem Denimstoff mit einem leichten, knappen und luftigen Oberteil zu kompensieren. Welche das sein können, zeigen uns Stars wie Model Stefanie Giesinger (27). Sie wählte zu ihrer hellblauen Baggy Jeans einfach ein hellbraunes Bikini-Top. Dazu passen lässige Birkenstocks und schlichte Accessoires wie goldene Kreolen und eine zarte Kette.

Deutlich farbenfroher kommt das Bikinioberteil von Hailey Bieber (27) daher. Die Frau von Justin Bieber (30) präsentiert auf Instagram ein verschieden-farbiges Top in Weiß mit neonpinker Frucht und Schwarz mit gold-grünem Muster. Dazu trug Bieber mehrere Perlenketten um den Hals – auch ein perfekter Look für die Festival-Saison.

Sportlich im Alltag

Alltagstauglicher ist die Kombination von Elsa Hosk (35). Zur hellblauen Baggy Jeans zog sie sich ein luftiges, weißes Blusen-Top mit süßen Schleifen über. Ihre blonden mit leichten Föhnwellen gestylten Haare ließ sie offen. Eine schwarze Shopper-Bag komplettierte den lässigen Style.

Weniger verspielt, dafür umso sportlicher kommen die zwei Styles von Romee Strijd (29) und Lena Gercke (36) daher. Erstere zog sich zur Wide-Leg-Jeans ein ärmelloses, hochgeschlossenes Crop-Top mit weitem Schnitt in Schwarz über. Ihre blonden Haare stylte sie zum angesagten Sleek-Dutt. Dazu legte sie silberne Kreolen an. Lena Gercke setzte auf ein hochgeschlossenes Tanktop in Weiß zur weiten Jeans. In Sachen Schuhe matchen dazu weiße Sneaker, aber auch flache Sandalen, die wieder angesagten Ballerinas oder Flipflops.