Das soll geplant sein Bald Pflicht? Digitales Einreiseformular für Thailandbesucher

Einen solchen Anblick gibt es für Urlauber bald wohl nur noch mit ausgefülltem Online-Einreiseformular. (wue/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 18:30 Uhr

Lust auf Sonne und Strand? Reisende, die in diesem Jahr nach Thailand fliegen möchten, müssen voraussichtlich schon sehr bald ein neues Einreiseformular ausfüllen.

Mit seinen vielen traumhaften Stränden, imposanten Tempeln und köstlichen Spezialitäten ist Thailand für viele Urlauberinnen und Urlauber ein beliebtes Reiseziel. Nach Angaben der Tourism Authority of Thailand (TAT) sind 2024 mehr als 35 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt angereist. 2025 sollen es wenn möglich sogar bis zu 39 Millionen Menschen werden. Wer nach Thailand fliegen möchte, sollte aber wissen: Voraussichtlich ab Anfang Mai wird von Personen ohne thailändische Staatsangehörigkeit ein ausgefülltes, digitales Formular benötigt, um einreisen zu dürfen.

Das digitale TM6-Formular

Das Ministerium für Tourismus und Sport soll sich darauf vorbereiten, im "Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025" eine digitale Version des TM6-Formulars einzuführen, wie die "Bangkok Post" berichtet hat. Das Ausfüllen des Formulars solle für alle ausländischen Reisenden voraussichtlich ab dem 1. Mai verpflichtend sein.

Das verpflichtende Ausfüllen des Formulars war laut TAT für die Einreise per Flugzeug im Juli 2022 abgeschafft worden. Für eine Einreise an insgesamt 16 Land- und Seekontrollstellen wurde die Aussetzung der Pflicht zur Angabe von Passdaten und reisebezogenen Infos demnach im vergangenen Jahr bis zum 30. April 2025 verlängert.

Natthriya Thaweevong, ständige Sekretärin des Ministeriums, habe dem Zeitungsbericht zufolge erklärt, dass ein digitales TM6-Einreisformular die bisherige Papiervariante nach Ablauf der erwähnten Verlängerung ersetzen soll. Das Online-Formular solle dazu beitragen, Touristen während ihres Aufenthalts besser nachverfolgen zu können.

Gleichzeitig wolle man damit das Vertrauen in die Sicherheit vor Ort stärken, man kämpfe gegen negative Wahrnehmungen an. Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Webseite (Stand: 15. Februar 2025) unter anderem vor zunehmender Kriminalität. Dringend abgeraten werde vor Reisen in die Provinzen Narathiwat, Yala sowie Pattani und in Teile von Songkhla.

Gebühren könnten sich verzögern

Die neue Online-Variante werde laut des Artikels für alle Wege der Einreise notwendig – auch per Flugzeug. Gebühren werden offenbar nicht erhoben. Eine anonyme Quelle aus dem Ministerium habe erklärt, dass die geplante Einführung einer Tourismusgebühr in Höhe von 300 Baht, umgerechnet rund 8,50 Euro, aufgrund des neuen Formulars vermutlich verschoben werde. Man wolle sich zunächst auf das neue TM6-System konzentrieren und sicherstellen, dass in diesem Zusammenhang alles ohne Probleme läuft.

Sorawong Thienthong, Thailands Minister für Tourismus und Sport, erklärt in einer TAT-Pressemitteilung, dass man die Bemühungen im privaten und öffentlichen Sektor bündele, "um den Reisekomfort zu erhöhen und das Erlebnis für Besucher zu verbessern. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören Erhöhungen der Zeitfenster für Fluggesellschaften und Flugfrequenzen, die Einführung eines TM6-Online-Einwanderungssystems und eine Verbesserung der Verkehrsnetze, um die Erreichbarkeit wichtiger und weniger bekannter Reiseziele zu verbessern."