„Bande aus der Baker Street“: Netflix setzt „Sherlock Holmes“-Serie ab

"Die Bande aus der Baker Street" wird nach nur acht Episoden abgesetzt. (stk/spot)

05.05.2021 10:53 Uhr

Nach nur einer Staffel und acht Episoden ist die Serie "Die Bande aus der Baker Street" aus dem Sherlock-Holmes-Universum schon wieder Geschichte.

„Die Bande aus der Baker Street“ muss nach nur einer Staffel ihre Ermittlungen wieder einstellen. Die Serie, die auf Arthur Conan Doyles (1859-1930) „Sherlock Holmes“-Geschichten basiert und sie um ein übernatürliches Element ergänzt, bekommt von Streaminganbieter Netflix keine weiteren Folgen spendiert. Das berichtet die US-amerikanische Seite „Deadline“.

Die Serie, die im englischen „The Irregulars“ heißt, handelt von einer Gruppe Straßenkindern, die im Auftrag von Dr. Watson Fälle löst, während sich Meisterdetektiv Holmes seiner Drogensucht hingibt. Die Baker-Street-Bande findet sich auch in der Originalvorlage von Arthur Conan Doyle, etwa im Roman „Das Zeichen der Vier“.

Dass die Serie abgesetzt werden soll, ist insofern überraschend, da die Einschaltquoten eigentlich zu stimmen schienen. So habe „Die Bande aus der Baker Street“ laut „Deadline“ bei der Premiere im März gar die Nummer eins der US-Streamingcharts erobert und dabei auch „The Falcon and the Winter Soldier“ hinter sich gelassen.