Bar Refaeli: Süße Schwangerschafts-Botschaft

Das israelische Model Bar Refaeli hat ihren Fans und Followern jetzt auf witzige Weise mitgeteilt, dass schon bald Baby Nr. 3 auf die Welt kommt.

Auf Instagram postete die 34-Jährige eine Collage aus drei Fotos, die sie jeweils 2016, 2017 und 2019 zeigen – mit dem selben Kleid und jedes Mal mit Babybauch. Dazu schrieb das Topmodel: „Gleiche Woche, gleicher Ort, gleiches Kleid“.

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Verschiedene Jahre. Bereit für eine schlanke Episode“. Ja, in der Tat war die hübsche Blondine bei den Aufnahmen jedes Mal in der selben Schwangerschaftswoche. Anscheinend ist sie auch ganz schön fix in Sachen Kinderkriegen. Ihr Ehemann Adi Ezra leistet natürlich auch – und das äußerst erfolgreich – seinen Beitrag zu den Schwangerschaften.

Auf den Fotos schaut der 44-Jährige seine Bar ganz verliebt an und ist offensichtlich auch in diesem Jahr überglücklich, nochmal Papa zu werden.

2015 gaben sich die beiden das Ja-Wort in Israel, ein Jahr später wurden sie zum ersten Mal Eltern der kleinen Liv. 2017 folgte Töchterchen Elle. Das dritte Kind war ungeplant – es wird ein Junge.