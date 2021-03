Barack Obama trauert um „geliebte Großmutter“

Barack Obama im vergangenen Jahr (wue/spot)

29.03.2021 17:59 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Halbschwester Auma Obama trauern um "Mama Sarah", die "geliebte Großmutter" der Familie.

Barack Obama (59, „Ein verheißenes Land“) und seine Halbschwester Auma (61) haben bei Instagram bekannt gegeben, dass die „geliebte Großmutter“ der Familie, Sarah Ogwel Onyango Obama, verstorben ist. Viele hätten sie nur „Mama Sarah“ genannt, schreibt der ehemalige US-Präsident weiter. Für die Familie sei sie aber nur „Dani“ oder „Omi“ gewesen. „Wir werden sie sehr vermissen, aber mit Dankbarkeit werden wir ihr langes und außergewöhnliches Leben feiern.“ Dazu veröffentlichte er ein Bild von sich und seiner verstorbenen Stief-Großmutter.

„Mit großer Traurigkeit geben wir den Verlust unserer geliebten Großmutter Mama Sarah Ogwel Onyango Obama bekannt“, erklärt auch Auma Obama. Und weiter: „Während wir trauern, feiern wir sie auch für das Lachen und die Freude, die sie in unser Leben brachte.“ Obama veröffentlichte mehrere Bilder, unter anderem eine Aufnahme, auf der sie zusammen mit ihrer Oma und ihrer Tochter Akinyi zu sehen ist.

Auma Obama hat „die wichtigste Person“ in ihrem Leben verloren

Auf Twitter schrieb Auma Obama zuvor, sie habe „die wichtigste Person in meinem Leben“ verloren. Ihr Herz sei gebrochen, sie wisse aber auch, dass sie „gesegnet“ gewesen sei, ihre Großmutter so lange gehabt zu haben. Ihre Oma sei unter anderem ihre Inspiration, ihr Fels und ihr Rückzugsort gewesen. „Ruhe in Frieden, Dani!“