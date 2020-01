Barack und Michelle Obama: Romantikgewitter auf Instagram

Barack Obama hat seiner Michelle auf Instagram eine wunderbar romantische Liebeserklärung zu ihrem 56. Geburtstag gemacht.

Sie ist sein Star

Auf den supersüßen Fotos, die offenbar in einem Fotoautomaten entstanden sind, sitzt Michelle auf seinem Schoß, er schmiegt sich an sie und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Den Beitrag hat der ehemalige US-Präsident mit den Worten „In jeder Szene bist du mein Star“ versehen. Aaaaaw!

Auch Michelle Obama teilte auf ihrer Instagramseite ein Foto, dass sie mit fünf Freundinnen bei einem Ausflug im Freien zeigt. In Sportkleidung lächeln die Frauen Arm in Arm in die Kamera.

„Mehr Quality Time“

Die Gruppe steht inmitten einer üppigen, grünen Landschaft mit einem Regenbogen im Hintergrund. Sie schrieb: „Dieser Geburtstag bringt eine neue Perspektive – einen frischen Wind – auf meiner Reise. Ich möchte mehr Quality Time mit meinen Freunden und für mich selbst – und natürlich auch mit meinem Ehemann.“