"Wir sind ein gutes Team" Barbara Becker mit Boris‘ Verlobter Lilian Arm in Arm unterwegs

Boris Beckers Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro (l.) und seine Ex-Frau Barbara Becker. (ae/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 10:41 Uhr

Boris Beckers erste Ehefrau, Barbara Becker, und seine Verlobte, Lilian de Carvalho Monteiro, zeigen am Wochenende, wie gut Patchwork funktionieren kann. Gemeinsam besuchten sie die Vernissage von Noah Becker in Berlin.

Während Boris Becker (56) für die Olympischen Spiele nach Paris gereist ist, haben seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro und seine Ex-Frau Barbara Becker (57) in Berlin einen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Die beiden besuchten erstmals gemeinsam – ohne die Tennis-Legende – eine Veranstaltung. Bei der Vernissage "Glass half full" von Noah Becker (30), dem ältesten Sohn von Barbara und Boris Becker, posierten sie für die Fotografen. Dabei zeigten sie sich sehr vertraut, legten die Arme umeinander, stießen mit einem Glas Wein an und strahlten Seite an Seite in die Kameras.

"Wir sind ein gutes Team", zitierte die "Bild"-Zeitung die beiden Becker-Frauen. Es war am Samstagabend nicht nur ihr erstes öffentliches Doppel, sondern auch der erste Soloauftritt von Lilian de Carvalho, die man bisher immer nur an der Seite ihres berühmten Partners gesehen hat. Für ihren Stiefsohn in spe soll sie extra in die Hauptstadt gereist sein.

Boris Becker weilt derzeit viele Kilometer entfernt, wie sie gegenüber der Zeitung betonte: "Boris ist gerade in Paris, weil er dort für Olympia im Einsatz ist. Aber ich bin sehr gern hier. Ich finde es großartig, was Noah als Künstler macht." Auch von seiner Mutter Barbara bekam der junge Mann viel Lob: "Es ist schön zu sehen, was Noah alles macht und umsetzt, welche Ideen er in seiner Kunst hat und wie sehr ihn diese Arbeit ausfüllt."

2023 traf sich das Trio in Mailand

Dass sich der Becker-Clan so gut versteht, ist nicht selbstverständlich. Schließlich gab es nach der Trennung von Barbara und Boris Becker einen erbitterten Streit vor Gericht. Doch über die Jahre scheint darüber Gras gewachsen zu sein. Bereits im Juni 2023 posierte das Ex-Paar fröhlich mit Beckers neuer Lebenspartnerin in Mailand. Auch der jüngere Sohn Elias (24) saß mit am Tisch. Bei Instagram postete der Tennisstar ein Foto von dem Treffen. "Was für ein schöner Tag in Mailand", schrieb er und fügte noch betende Hände und ein rotes Herz hinzu und versah den Post mit dem Hashtag "lafamiglia" (zu deutsch: die Familie).

Beckers Patchwork-Clan: Vier Kinder mit drei Frauen

Von 1993 bis 2011 war der Wimbledon-Held mit Barbara Becker verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Die Ehe zerbrach nach Beckers Affäre mit Angela Ermakova (geb. 1968), die Tochter Anna Ermakova (23) hervorbrachte. Sharlely Kerssenberg (48), genannt Lilly, heiratete er im Juni 2009 in St. Moritz. Die beiden haben zusammen Sohn Amadeus (14). Im Mai 2018 verkündete das Paar die Trennung, das Verhältnis gilt seitdem als schwierig. Zwei Jahre später wurde Boris Becker dann erstmals mit Lilian de Carvalho Monteiro gesehen. Sie stand ihm auch während seines Prozesses und der Haftstrafe wegen Insolvenzvergehen bei.