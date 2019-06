Barbara Meier: Flitterwochen verschoben

Donnerstag, 27. Juni 2019 17:19 Uhr

Barbara Meiers Flitterwochen dauerten gerade einmal sieben Tage. Die rothaarige Schönheit feierte kürzlich den schönsten Tag ihres Lebens und gab ihrem Partner Klemens Hallmann in einer romantischen Zeremonie in Venedig das Jawort.

Danach begab sich das frischgebackene Ehepaar in den wohlverdienten Liebesurlaub – der kürzer jedoch nicht hätte sein können. Drei Tage turtelten sie auf der Insel San Clemente, weitere vier Tage auf Capri. Bereits danach kehrten Barbara und Klemens zurück in den Alltag. Doch wie die 32-Jährige gegenüber ‚Promiflash‘ verrät, will das Paar unbedingt auch richtige Flitterwochen haben. Die könnten jedoch noch ein wenig auf sich warten lassen, denn im Sommer fahren die Turteltauben erst einmal mit Freunden weg.

Hightlight bei der Trauung

„Wir hoffen, dass wir es dann so über Weihnachten, Silvester noch mal wirklich zu zweit schön als Flitterwochen nachholen können“, erklärt die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Gewinnerin von 2007. Ihre Hochzeitszeremonie hätte sich Barbara übrigens nicht traumhafter vorstellen können. „Ich glaube, das Highlight war tatsächlich der Moment, wo wir uns das Jawort gegeben haben, wo wir wirklich gesagt haben: ‚Ja, auch in schlechten Zeiten werde ich für dich da sein, egal, was passiert‘“, schwärmt das Model.