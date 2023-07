Stars Barbara Palvin und Dylan Sprouse: Heimliche Hochzeit in Ungarn

Barbara Palvin Dylan Sprouse 2023 - Uygun BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 17:28 Uhr

Barbara Palvin und Dylan Sprouse haben in Ungarn geheiratet.

Das 29-jährige Model, das in Budapest geboren wurde, und der ‚Hotel Zack und Cody‘-Schauspieler sollen am vergangenen Wochenende in der ungarischen Hauptstadt den Bund fürs Leben geschlossen haben, wie die lokale Nachrichtenagentur Bors Online berichtet. Auch Ari Fournier – die Freundin von Dylans Zwillingsbruder Cole Sprouse – war am Wochenende in Budapest.

Das Model teilte auf Instagram Bilder von ihrem Aufenthalt im Four Seasons Hotel Budapest und gab zu, dass sie dort die „beste Gastfreundschaft“ erlebt habe. Und sie teilte Schnappschüsse von einem „Familienausflug“ in der Hauptstadt, zusammen mit dem 30-jährigen Cole und anderen Freunden. Dylan und Barbara bestätigten im Juni, dass sie seit September verlobt seien, nachdem monatelang über ihren Beziehungsstatus spekuliert wurde.

Dylan sagte dem V-Magazin: „Es gibt eine große Nachfrage der Öffentlichkeit nach vollständiger Transparenz. Was für mich lustig ist, weil keine Beziehung völlig transparent ist. Insbesondere dieser Artikel ist zeitlich auf die Veröffentlichung unserer Verlobungsankündigung abgestimmt, oder? Aber wir haben uns schon verlobt vor… Wie viele Monate ist es her?“ Barbara bestätigte dann: „Wir haben uns im September verlobt.“ Das Model gab zu, dass sie es nicht bereut habe, die Ankündigung verschoben zu haben. Sie sagte: „Wir wollten es einfach nach unserem Zeitplan tun. Als einige Leute die Information durchsickern ließen, dass wir uns verlobt hatten, sagte unser PR-Team: ‚Hey, also solltet ihr vielleicht einen Beitrag darüber machen oder mit diesem Magazin oder jenem Magazin sprechen…‘ Das hat mich wirklich geärgert, weil ich wusste, dass wir diese Geschichte aufbauen. Daher bin ich sehr froh, dass wir es am Ende auf unsere Weise gemacht haben.“

Trotzdem gab Dylan zuvor zu, dass er sich Sorgen um den großen Tag mache. Er sagte: „Ich denke, die Definition der Ehe ist für unsere Generation eine ganz andere als für die vorherige. Zumindest für mich ist die Ehe ein Versprechen, dich unendlich zu lieben und dein Partner zu sein. Ich bin nervös wegen der Veranstaltung. Ehrlich gesagt geht es um den ersten Tanz. Ich bin nervös wegen eines choreografierten Tanzes.“