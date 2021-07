Barbara Schöneberger wird Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“

Barbara Schöneberger wird ihren ersten Einsatz bei "Verstehen Sie Spaß?" voraussichtlich im April 2022 haben. (tae/spot)

27.07.2021 11:24 Uhr

Barbara Schöneberger übernimmt ab 2022 die Moderation von "Verstehen Sie Spaß?". Nach 32 Jahren präsentiert damit wieder eine Frau die Samstagabendshow.

Seit Juni ist bekannt, dass Guido Cantz (49) im Dezember die Moderation von „Verstehen Sie Spaß?“ abgeben wird. Nun steht seine Nachfolgerin fest: Barbara Schöneberger (47) präsentiert ab 2022 die beliebte Samstagabendshow, wie der Südwestrundfunk (SWR), der die Sendung für Das Erste produziert, mitteilt. Die erste Show mit der neuen Moderatorin wird voraussichtlich am 2. April ausgestrahlt.

Mit Schöneberger übernimmt nach 32 Jahren wieder eine Frau die Moderation der beliebten Sendung. Laut Clemens Bratzler, verantwortlicher SWR-Programmdirektor, passe „Deutschlands beste Entertainerin (…) bestens zu ‚Verstehen Sie Spaß?'“. Schöneberger sei „schlagfertig“ und „witzig“. Mit ihr gemeinsam wolle man die Show „erfolgreich weiterentwickeln“.

Kindheitstraum geht für Barbara Schöneberger in Erfüllung

Für Barbara Schöneberger geht mit der Präsentation von „Verstehen Sie Spaß?“ ein „Kindheitstraum in Erfüllung“. „Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll!“, erklärt sie. Das Ehepaar Kurt (1941-2012) und Paola Felix (70) moderierte die Unterhaltungssendung in ihren Anfängen in den 1980er Jahren. Schönebergers Vorgänger Guido Cantz wird seine letzte Ausgabe der Samstagabendshow am 18. Dezember 2021 präsentieren. Er hatte das Amt 2010 von Frank Elstner (79) übernommen.

Barbara Schöneberger freue sich „jetzt schon riesig auf die erstaunten Gesichter von Prominenten und ’normalen Menschen‘, wenn sie merken, dass wir sie so richtig hinters Licht geführt haben“. Außerdem warnt die 47-Jährige: „Es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher!“