Stars Barbara Streisand: Sie brachte ihre Stimme an ihre Grenzen

Barbra Streisand at the SAG Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 09:00 Uhr

Barbara Streisands Stimme war heiser, nachdem sie das Hörbuch für ihre Memoiren ‚My Name Is Barbra‘ aufgenommen hatte.

Die 83-jährige Sängerin gibt zu, dass sie ihre Stimme extrem belastet hat, als sie die Audioversion ihrer 970 Seiten langen Autobiografie aufnahm, kurz nachdem sie an ihrem letzten Album ‚The Secret of Life: Partners, Volume 2‘ gearbeitet hatte. Barbara erzählte dem ‚People‘-Magazin: „All die wunderbaren Menschen, mit denen ich singen wollte, wollten mit mir singen. Und sie waren alle so besonders, und ich hatte schon sehr lange nicht mehr gesungen. Ich wusste nicht, ob ich noch eine Stimme hatte, denn nachdem ich das gemacht hatte, Jesus, sechs Wochen, sechs Tage die Woche, fünf Stunden am Tag reden, in ein Mikrofon sprechen für das Buch. Also war ich heiser.“

Streisands neuestes Album wird am Freitag (27. Juni) veröffentlicht – mit Duetten mit Musikgrößen wie Sir Paul McCartney und Bob Dylan – und die legendäre Sängerin und Schauspielerin hat geschworen, so lange Musik zu machen, wie es ihre Stimme zulässt. Die ‚Woman in Love‘-Künstlerin sagte: „Solange ich eine Stimme habe, liebe ich die Privatsphäre bei Aufnahmen. Ich liebe es, vor dem Mikrofon zu stehen, die Musik in meinen Ohren zu haben und zu singen, und es gibt noch mehr Lieder, die ich singen möchte. Und ich habe sogar noch meine ursprüngliche Liste mit Liedern, die ich singen wollte.“