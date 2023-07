Pressetour für "Barbie"-Film Margot Robbie mit gekrepptem Haar im legendären 90er-Barbie-Look Margot Robbie zieht den „Barbie“-Style weiterhin durch: In Mexiko erschien die Schauspielerin nun in einem Look, den die legendäre „Totally Hair“-Barbie in den Neunzigern getragen hatte – inklusive gekrepptem Haar.