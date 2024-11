Es ist ein Junge „Barbie“-Star Margot Robbie: Ihr erstes Kind ist auf der Welt

Margot Robbie hat jetzt wohl ihre schönste Rolle angetreten: Sie ist Mutter geworden. (ae/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 09:13 Uhr

Von "Barbie" zu Baby: Schauspielerin Margot Robbie soll bereits vor rund zwei Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Laut Medienberichten dürfen sie und ihr Mann sich über einen Sohn freuen. Das Paar hat sich noch nicht geäußert, auch der Name des Kindes ist noch nicht bekannt.

"Barbie"-Star Margot Robbie (34) ist angeblich Mutter geworden. Verschiedene Medien berichteten übereinstimmend, dass die australische Schauspielerin einen gesunden Jungen zur Welt gebracht habe. Es ist das erste Kind für Robbie und ihren Ehemann, den britischen Filmproduzenten Tom Ackerley (34).

Video News

Baby soll am 17. Oktober geboren sein

Wie die "Mail on Sunday" berichtete, ist die Geburt schon einige Tage her: Die Wehen hätten bereits vor zwei Wochen, kurz vor dem errechneten Geburtstermin, eingesetzt und es sei "alles gut". Der Junge sei am 17. Oktober zur Welt gekommen. Auch dem US-Magazin "People" bestätigten Insider die freudige Nachricht.

Bereits vor einigen Tagen wurde Tom Ackerley beim Einkauf von Babysachen in Venice beobachtet. Seine Eltern, die noch in seiner britischen Heimat Surrey leben, sollen sich derzeit auf den Flug nach Los Angeles vorbereiten, um den Neuankömmling kennenzulernen. Es ist ihr zwölftes Enkelkind.

Letzter Auftritt mit Babybauch im September

Margot Robbies Schwangerschaft wurde im Juli öffentlich gemacht. Ende August genoss das Paar einen romantischen "Babymoon" auf Sardinien in Italien. Der letzte Auftritt der werdenden Mutter auf dem roten Teppich fand am 9. September statt, als sie die Vorführung der von ihr und ihrem Mann produzierten Komödie "My Old Ass" besuchte.

Die beiden lernten sich 2013 bei der Arbeit an "Suite Française" kennen, wo er Regieassistent war und sie vor der Kamera stand. Sie festigten ihre Beziehung, als sie zusammen mit Freunden in eine Wohngemeinschaft mit vier Schlafzimmern in Clapham im Süden Londons zogen. Diese Zeit beschrieb die Schauspielerin einmal als die "besten Tage meines Lebens". Im Jahr 2016 schloss das Paar den Bund fürs Leben.