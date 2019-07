Barbra Streisand: Das macht sie seltsames mit geklonten Hunden

Montag, 8. Juli 2019 14:06 Uhr

Barbra Streisand brachte ihre geklonten Hunde in einem Kinderwagen zur British Summer Time am Sonntag (7. Juli) im Hyde Park mit auf die Bühne. Die 77-jährige Sängerin ist stolze Besitzerin der Hunde Miss Scarlet und Miss Violet, die sie von ihrer geliebten Hündin Samantha klonte, der ein fluffig weißer Coton de Tulear-Hund war.

Die Hunde waren auf der Bühne in einem kleinen extra angefertigten Waggon zu sehen und wurden von der ‚Woman in Love‘-Ikone gestreichelt, die witzelte, dass sie sich nicht sicher ist, ob die Tiere fürs Show-Geschäft gemacht sind. Sie sang das Duett ‚The Way We Were‘ mit Lionel Richie und nach der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung gab es Gerüchte, dass die Musikerin ein bisschen Gras von zuhause mitbrachte, damit sich die Tiere wohlfühlen.

„Sie wollte perfekt klingen“

Die Musik-Ikone, die einen Hit nach dem anderen sang, wurde von Kris Kristofferson auf der Bühne begleitet, um ihr ‚A Star Is Born‘-Duett ‚The Love Inside‘ das erste Mal live zu singen und das vier Dekaden, nachdem der Film 1976 herausgebracht wurde. Angeblich soll es eine dreistündige Probe gegeben haben, bevor die Sängerin mit ihrem Orchester auf die Great Oak-Bühne des Events schritt, das von Barclaycard gesponsert wurde.

Ein Insider erzählte: „Sie wollte perfekt klingen. Sie fragte nach mehr Cello, während sie darauf achtete, dass das Orchester harmonisch klang.“ Der Ehemann der Musikerin, James Brolin, gab vor kurzem zu, dass die Entscheidung seiner Frau, ihren Hund zu klonen, bald so normal sein wird, wie das Einkaufen im Supermarkt. Der 78-jährige Schauspieler und Sänger hat Samantha von einem Labor in Südkorea klonen lassen, indem Zellen aus ihrem Mund und Magen genommen wurden, bevor sie im Alter von 14 Jahren starb. Der ‚Life In Pieces‘-Star James gab zu, dass der Prozess etwas teuer war und auch ein bisschen seltsam.