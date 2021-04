Video: Barby Kelly ist tot – So rührend nimmt Bruder Angelo Abschied

21.04.2021 13:00 Uhr

Vor einigen Tagen verstarb Kelly Family-Mitglied Barby Kelly. Jetzt richtet ihr Bruder Angelo Kelly rührende Worte an sie...

Vor wenigen Tagen verstarb Barbara „Barby“ Kelly mit gerade ein mal 45 Jahren. Jetzt rührt Angelo Kelly seine Fans auf Instagram mit emotionalen Zeilen zum Tod seiner Schwester…

Angelo richtet rührende Worte an sein verstorbene Schwester

Am 20. April gab die Kelly Family auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account bekannt: „Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen. Wir sind in tiefer Trauer und bitten um Verständnis, dass wir uns derzeit nicht weiter dazu äußern. Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen. Danke für Eure Anteilnahme und Gebete.“ Auf seinem eigenen Kanal widmet Angelo Kelly jetzt noch persönlichere Worte an seine verstorbene Schwester.

Sie hielt sich aus der Öffentlichkeit zurück

Im Gegensatz zu ihren Geschwistern Angelo, Maite, Michael Patrick „Paddy“, Joey oder Kathy hatte Barby die Öffentlichkeit viele Jahre gescheut. Zeitweise hatte sie auch den Kontakt zu ihren Geschwistern gemieden. Erst im November 2020 richtete ihr Bruder Joey ihr einen Instagram-Account ein, nachdem sich Barby im Jahr 2000 vollständig zurückgezogen hatte. Es war das erste Lebenszeichen von Barby nach 20 Jahren.