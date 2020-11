27.11.2020 16:16 Uhr

Barby Kelly nach 20 Jahren wieder aufgetaucht!

20 Jahre galt Barby Kelly für Fans der Kelly Family quasi als verschwunden. Denn solange ist es her, dass die Schwester von Angelo und Paddy Kelly sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Zwei Jahrzehnte ist es nun her, dass Barby Kelly aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwand. Immer wieder rätselten in den sozialen Netzwerken Fans darüber, wo denn die heute 45-Jährige stecke. Doch nun sendet sie nach all den Jahren das erste Lebenszeichen.

Barby Kelly meldet sich zurück 20 Jahren zurück

So tauchte plötzlich der Instagram-Account von Barby Kelly auf. Auf diese Sensation machte ihr großer Bruder Joey Kelly (47) aufmerksam: „Meine Schwester Barby Kelly hat ab sofort einen offiziellen Instagram-Account. Schaut mal rein.“

Auch insgesamt scheint ihr Bruder die treibende Kraft hinter dem neuen Instagram-Profil zu sein, denn wie sich im Profil liest, betreue er den Account der verschollenen Schwester. Bisher ist nur ein schwarz-weißes Bild aus früheren Tagen veröffentlicht, dass Barby auf der Bühne zeigt.

Warum tauchte sie vor 20 Jahren ab?

Doch warum verschwand die in Spanien geborene Kelly Family-Schwester vor 20 Jahren aus der Öffentlichkeit? Ihr Bruder Jimmy Kelly erklärte 2013 in einem Interview, dass Barby unter einer psychischen Erkrankung leide und deshalb starke Medikamente nehme.

Der Rummel um ihre Person habe ihr damals extrem zu schaffen gemacht. Das sei auch der Grund, warum die Sängerin seither zurückgezogen lebe und nicht mehr mit der Familie gemeinsam auftritt. Vor zwei Jahren gab ihre Schwester Kathy?im Interview mit der „Gala“ ein kurzes Update zu ihrem Gesundheitszustand: „Es geht Barby schon tausendmal besser. Sie singt sehr viel, kennt alle Texte von den Liedern.“

„Ich hab Dich so vermisst“

Barbys Fans zeigen sich überglücklich über das kleine Lebenszeichen der Kelly-Schwester. So schreibt eine Followerin: „Super Mal wieder was von dir zu hören und das ist ein sooo schönes Bild. Hoffe es geht dir so weit gut.“ Eine andere schreibt: „Das ist ja eine schöne Überraschung. Ich hab Dich so vermisst …. Vielen lieben Dank an Joey, dass er das möglich macht.“

Jetzt stellt sich für viele die Frage, ob demnächst auch ein aktuelles Bild der „I Can’t Help Myself“-Sängerin gepostet wird, denn immerhin sind 20 Jahre eine sehr lange Zeit und ihre Follower würden sich sehr freuen Barby mal wieder zu sehen. (DA)