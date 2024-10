So funktioniert der Look der Sängerin Vom Disney-Star zur Modeikone: Sabrina Carpenter und ihr Fashiongespür Feminine Schnitte, Retro-Vibes und mutige Farben: Sabrina Carpenters Stil ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Einflüssen. So stylt man den Look der Modeikone im Alltag nach.