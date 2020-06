„Bares für Rares“: Im Sommer trödeln Vanessa Mai und Felix Neureuther

Die Sommer-Abendausgaben der beliebten Trödelshow "Bares für Rares" stehen an. Als prominente Gäste versuchen dieses Mal Vanessa Mai und Felix Neureuther ihr Glück.

Zwei neue Abendausgaben der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“ (ZDF) stehen an. Laut Sender begrüßt Gastgeber Horst Lichter (58) am 22. Juli und am 19. August jeweils um 20:15 Uhr wieder viele Raritätenbesitzer zu zwei sommerlichen Sendungen auf Schloss Drachenburg in Königswinter, Nordrhein-Westfalen.

Zwei Promi-Trödler

Promi-Trödler dürfen natürlich auch in diesen beiden Sommer-Shows nicht fehlen. Im Juli möchte der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther [36] ein „kunstvolles Objekt“ meistbietend veräußern. In der August-Ausgabe ist dann Sängerin und Neu-Schauspielerin Vanessa Mai (28, „Nur mit dir zusammen“) zu Gast. Die Künstlerin wird zusammen mit ihrer Schwiegermutter, Christa Vogel, „ein Familienerbstück“ verkaufen.

Shows in Corona-Zeiten

Die Show „findet gemäß den Corona-Schutzmaßnahmen dieses Mal ohne Publikum vor Ort und ohne Komparsen statt“, wie der Sender weiter meldet. Außerdem wurde die Zahl der Händler von sieben auf sechs reduziert, „um am Händlertisch die Abstände einhalten zu können“.

Mit dabei sind dieses Mal die Händler und Händlerinnen Walter „Waldi“ Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sowie die Experten und Expertinnen Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.

Beide Sendungen wurden bereits im Juni aufgezeichnet.

(ili/spot)