Von Alltag bis Outdoor Barn Jackets: So stylt man die angesagte Jacke im Winter

Barn Jackets lassen sich sowohl mit Jeans als auch feminin mit Rock hervorragend kombinieren. (the/spot)

SpotOn News | 14.12.2024, 18:30 Uhr

Barn Jackets sind der Wintertrend 2024! Einst als robuste Arbeitskleidung bekannt, feiern sie jetzt ihr Comeback in der Modewelt. So stylt man das Must-have der Saison.

Barn Jackets feiern seit dem Herbst ein fulminantes Comeback in der Mode – auch bei winterlichen Temperaturen sind sie derzeit nicht aus den Trends wegzudenken. Ursprünglich als Arbeitskleidung entwickelt, bestechen sie durch robuste Materialien, wetterfeste Wachsbeschichtungen und Details wie Cord- oder Lederkragen.

Während Marken wie Carhartt und Barbour die Tradition bewahren, interpretieren Luxuslabels wie Prada und Bottega Veneta die Jacken neu. Mit ihrer Vielseitigkeit passen sie zu unterschiedlichsten Stilen – von casual bis elegant – und werden durch ihre Mischung aus "Old Money"-Ästhetik und moderner Funktionalität zum unverzichtbaren Winter-Piece. Hier kommen drei Styling-Inspirationen für die kalte Jahreszeit:

Barn Jacket: Perfekt für den winterlichen Alltag

Für einen universellen Alltaglook wird die Barn Jacket am besten mit einer gut sitzenden Jeans, einem grob gestrickten Pullover und knöchelhohen Lederboots kombiniert. Für zusätzliche Wärme an Kopf, Hals und Ohren sorgen ein kuscheliger Schal, Handschuhe sowie eine Strickmütze – gerne in knalligen Farben wie Kobaltblau, Lavendel, Pink oder Orange.

Der Inbegriff von "Quiet Luxury"

Für einen eleganteren Look stylt man eine edle Barn Jacket in dunklem Grün am besten in Kombination mit einem Rollkragenpullover in neutralen Farben, kombiniert mit einem karierten Minirock und blickdichten Strumpfhosen. Dazu passen kniehohe Lederstiefel oder Loafer. Eine Tasche in Burgunderrot gibt dem Outfit eine preppy Note, ideal für einen winterlichen Stadtbummel oder ein entspanntes Treffen mit Freunden. Ein Stirnband aus Merinowolle sowie gut sitzende Lederhandschuhe vervollständigen den "Quiet Luxury"-Look.

Praktischer Outdoor-Begleiter

Die Barn Jacket eignet sich auch perfekt für lange Spaziergänge, für die man am besten ein wetterfestes Outfit wählt. Darunter sollte man einen dicken, warmen Wollpullover, gefütterte Outdoor-Schuhe mit dicken Stricksocken und eine robuste Denimhose tragen. Ein Schal sowie Handschuhe vervollständigen das Outdoor-Outfit.