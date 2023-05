Film Barry Keoghan: Er spielt in ‚Bird‘ mit

Barry Keoghan - Winners Room - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2023, 13:13 Uhr

Barry Keoghan hat sich dem Cast von ‚Bird‘ angeschlossen.

Der 30-jährige Schauspieler wird in dem neuen Projekt von Regisseurin Andrea Arnold an der Seite von Franz Rogowski mitspielen.

Über den kommenden Film ist bisher nur wenig bekannt, außer dass die Dreharbeiten im nächsten Monat starten und der Grund dafür ist, dass Barry aus Sir Ridley Scotts mit Spannung erwartetem ‚Gladiator‘-Sequel aussteigen musste. Keoghan hatte eine Oscar-Nominierung für seine Rolle in ‚The Banshees of Inisherin‘ erhalten und wird als nächstes in ‚Saltburn‘ von Emerald Fennell und auch in Trey Edward Shults‘ neuestem Film zu sehen sein, in dem Jenna Ortega und The Weeknd mit von der Partie sind. Eigentlich sollte der irische Schauspieler in dem kommenden ‚Gladiator‘-Film den Part des Kaisers Geta übernehmen, wobei jedoch ‚The White Lotus‘-Schauspieler Fred Hechinger aktuell in den Gesprächen sein soll, ihn zu ersetzen. Paul Mescal, Denzel Washington und Pedro Pascal werden alle in dem Sequel auftreten, während Connie Nielsen und Sir Derek Jacobi ihre Rollen als Lucilla bzw. Gracchus erneut aufnehmen. Russell Crowe hatte seine Rückkehr in ‚Gladiator‘ in der Hauptrolle des Maximus Decimus Meridius in dem neuen Projekt, das im November 2024 erscheinen wird, zuvor ausgeschlossen.