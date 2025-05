Stars Barry Keoghan konnte Sir Ringo Starr ’nicht ansehen‘

Barry Keoghan

Bang Showbiz | 08.05.2025

Barry Keoghan konnte Sir Ringo Starr „nicht ansehen“, als er die Beatles-Legende besuchte.

Der ‚Banshees of Inisherin‘-Schauspieler wird den 84-jährigen Schlagzeuger in der vierteiligen Filmreihe von Regisseur Sam Mendes über die Gruppe spielen. In einem Interview erinnerte sich der Star nun an eine Begegnung mit der Ikone und verriet, dass er sogar zu nervös war, um seine eigenen musikalischen Fähigkeiten vor Ringo zu zeigen.

In der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live‘ erzählte Barry: „Ich habe ihn in seinem Haus getroffen und er hat für mich Schlagzeug gespielt. Er bat mich, zu spielen, aber ich spielte nicht Schlagzeug für Ringo. Und als ich mit ihm sprach, konnte ich ihn nicht ansehen. Ich war nervös, so wie jetzt. Aber er sagte: ‚Du kannst mich ansehen.'“ Der 32-jährige Schauspieler will Ringo in seiner Darstellung nicht nur „imitieren“, sondern den Musiker so gut wie möglich „studieren“. Er sagte: „Meine Aufgabe ist es, ihn zu beobachten und ihn zu studieren. Ich möchte ihn menschlicher machen und Gefühle einbringen und nicht nur irgendwie imitieren.“ Trotz seiner Nervosität bei ihrem Treffen fand Barry Ringo „absolut liebenswert“.

Obwohl Sam erst letzten Monat seine Besetzung – Barry Keoghan als Ringo Starr, Paul Mescal als Sir Paul McCartney, Harris Dickinson als verstorbener John Lennon und Joseph Quinn als verstorbener George Harrison – bestätigte, enthüllte Ringo selbst im vergangenen November, dass der ‚Saltburn‘-Schauspieler ihn spielen sollte. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ über die angebliche Beteiligung des Schauspielers an dem Projekt sagte Ringo: „Ich finde es großartig. Ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugstunden, und ich hoffe, nicht zu viele.“