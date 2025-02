Wegen Waldbränden The Weeknd verschiebt Album und sagt Megakonzert in L.A. ab Aufgrund der anhaltenden Feuer in Los Angeles hat Musiker The Weeknd sein geplantes Konzert im Rose Bowl in Pasadena abgesagt. Zudem verschob der „Starboy“-Sänger das Releasedate seines neuen Albums „Hurry Up Tomorrow“.