Stars Barry Keoghan: Selbstvertrauen durch Ablehnung zunichte gemacht

28.05.2025

Barry Keoghans Selbstvertrauen wurde ihm „genommen“, als er von Tanz- und Schauspielschulen abgelehnt wurde.

Der 32-jährige Schauspieler begann sich nach seiner Rolle als Aido in dem Kriminalfilm ‚Between the Canals‘ des Irish Film Board aus dem Jahr 2010 an Institutionen der darstellenden Künste zu bewerben. Barry fühlte sich aber ziemlich „verloren“, als ihm der Eintritt in die Tanz- und Schauspielschulkompanien verweigert wurde. Der Filmstar sagte der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Ich bin in keine reingekommen. Ich war verloren. Ich hatte gerade die Schule abgeschlossen. Es war, als ob dein Selbstvertrauen ausgeknockt wurde.“

Trotz des Rückschlags schrieb sich Barry schließlich an der Factory – heute bekannt als Bow Street Academy – in Dublin ein. Die Entscheidung führte schließlich dazu, dass Barry 2013 in der Dramaserie ‚Love/Hate‘ mitspielte, die ihm half, seine Karriere in Irland anzukurbeln. Er sagte: „Die Factory war keine Schauspielschule – sie war eher ein Ort der reinen Zusammenarbeit und hatte einen experimentellen Ansatz.“ Barry wählte für ‚Love/Hate‘ einen anderen Ansatz, indem er „Jungs“ in Galway, Irland, traf, um zu lernen, wie sie „gingen und sprachen“. Seine Fähigkeit, komplexe Charaktere darzustellen, führte dazu, dass er 2017 für den psychologischen Horrorthriller ‚The Killing of a Sacred Deer‘ gecastet wurde, in dem auch Nicole Kidman als Anna Murphy mitspielte. Über seinen Karriereverlauf sagte Barry: „Von ‚Love/Hate‘ zu ‚Sacred Deer‘ zu wechseln, war verrückt. Es war das erste Mal, dass ich (als Schauspieler) die Kontrolle hatte. Nicole ist ein Genie. Ich hatte einen babyähnlichen Ansatz – die Art und Weise, wie Babys dich ansehen und aufnehmen.“