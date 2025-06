Musik Barry Manilow: Das Songwriting hat sich verändert

Barry Manilow - NYC Radio City Music Hall 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 11:00 Uhr

Barry Manilow findet, dass sich das Songwriting verändert hat.

Der 81-jährige Star veröffentlichte sein gleichnamiges Debütalbum bereits 1973, gibt aber zu, dass sich das Songwriting im Laufe seiner Karriere dramatisch verändert hat.

Im Gespräch mit Billboard erklärte er: „Das Songwriting hat sich verändert. Junge Leute schreiben nicht mehr so, wie ich es gelernt habe. Es gibt keine Strophe, die in den Refrain übergeht, der wiederum in die Strophe übergeht, die zum Ende führt, und man wechselt die Tonart. Das machen sie nicht. Sie beginnen den Song und dann … es fühlt sich für mich wie ein fortlaufender Satz an. Ich kann die Hook nicht finden. Ich kann den Refrain nicht finden. Es geht einfach weiter, und dann endet es.“

Manilow bemerkte, dass viele seiner Zeitgenossen sich bereits aus dem Musikgeschäft zurückgezogen haben. Er hat jedoch nicht die Absicht, sich vorerst zurückzuziehen. Der ‚Could It Be Magic‘-Hitmacher sagte: „Es ist wie, ‚Was? Bin ich der Einzige, der noch übrig ist?’ Es ist Billy Joel, und Elton (John) geht es nicht gut und Rod (Stewart) und Neil (Diamond). Diana Ross ist immer noch in bester Verfassung, glaube ich. Es gibt wohl nur eine Handvoll Leute in meiner Welt, die noch da sind. Ich bin immer noch gesund. Ich bin stark, und ich habe immer noch meine Stimme und meine Energie.“

Manilow hat kürzlich an einem neuen Album gearbeitet, das er hofft, noch in diesem Jahr veröffentlichen zu können. Er gibt jedoch zu, dass der kreative Prozess alles andere als geradlinig verlaufen ist.