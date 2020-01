Basketball-Legende Kobe Bryant und Tochter sterben bei Helikopter-Absturz

Basketball-Legende Kobe Bryant (41) ist am Sonntagvormittag bei einem Hubschrauber-Absturz in Calabasas (US-Staat Kalifornien) ums Leben gekommen. Dies berichtete zuerst das US-Portal „TMZ“.

Kobe soll mit mindestens drei anderen Personen in seinem privaten Hubschrauber unterwegs gewesen sein, als er in den Hügeln der Promi-Enklave Calabasas bei Nebel abstürzte. Dabei sei die Maschine vom Typ Sikorsky S-76 in Flammen aufgegangen. Insgesamt soll es nach unbestätigten Angaben fünf Todesopfer gegeben haben. Auch Gianna (13), eine seiner vier Töchter, soll unter den Todesopfern sein, berichtete TMZ unter Berufung auf einen Sprecher des Sportstars. Die Identität der weiteren Opfer sei noch unklar.

Kobe sei Medienberichten zufolge auf dem Weg zu Bryants Mamba Academy gewesen, wo ein Basketballspiel anstand.

Bryant galt als einer der größten Basketball-Stars aller Zeiten. In den 20 Jahren seiner Karriere schaffte er es 18 mal ins All Star Game der NBA, in dem jeweils die besten Spieler der Liga antreten. Der 41-Jährige war verheiratet und hatte vier Töchter.

Erste Reaktionen

US-Präsident Donald Trump postete bei Twitter die traurige Nachricht: „Das sind schreckliche Neuigkeiten“.

Barack Obama erklärte: „Kobe war eine Legende auf dem Platz und begann gerade mit seinem zweiten Lebensabschnitt, die genauso aussagekräftig gewesen wäre. (…) Gianna zu verlieren ist für uns als Eltern noch herzzerreißender. Michelle und ich senden an einem undenkbaren Tag Liebe und Gebete an Vanessa und die gesamte Bryant-Familie.“