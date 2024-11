Er wird nicht jünger Basketball-Superstar LeBron James denkt laut über die Rente nach

LeBron James denkt langsam an die Sport-Rente. (wue/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 23:08 Uhr

Selbst ein LeBron James wird nicht jünger. Bald feiert er seinen 40. Geburtstag. Wenige Wochen vor seinem Ehrentag kündigt "King James" an, irgendwann abdanken zu wollen.

LeBron James (39) gilt als absoluter Ausnahmesportler. Kein anderer Basketballprofi hat die US-Profiliga NBA in den letzten Jahren wohl so geprägt wie er. Das "The Athletic"-Ressort der "New York Times" wählte ihn 2022 auf Platz zwei der seiner Meinung nach besten NBA-Spieler aller Zeiten. Nur der legendäre Michael Jordan (61) konnte ihm den Rang ablaufen. Aber selbst ein "King James", wie LeBron gerne genannt wird, wird langsam aber sicher älter. Bald ist es Zeit für die Sport-Rente.

Video News

"Ich werde nicht dieser Typ sein"

Noch in diesem Jahr feiert James runden Geburtstag. Kurz vor dem Jahreswechsel, am 30. Dezember, wird der Basketballer 40 Jahre alt. "Ich werde nicht mehr so lange spielen, um ganz ehrlich zu sein", sagte er jetzt Reportern laut eines Berichts der Sport-Website "Bleacher Report".

"Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind. Ob es ein Jahr oder zwei Jahre sind, was auch immer der Fall sein mag", erläuterte James. Er weiß jedoch, dass irgendwann die Zeit zum Abdanken kommt. "Ich habe neulich gesagt, dass ich nicht mehr spiele, bis die Räder abfallen", erklärte James weiter. "Ich werde nicht dieser Typ sein. Ich werde nicht der Typ sein, der das Spiel nicht respektiert, weil ich einfach nur auf dem Feld stehen wollte."

Erst kürzlich schrieb James zusammen mit seinem Sohn NBA-Geschichte. Der Star spielte mit Bronny (20) für die Los Angeles Lakers, womit die beiden zum ersten Vater-Sohn-Duo wurden, das für ein Match in der regulären Spielzeit gemeinsam in der Liga auflief.