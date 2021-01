26.01.2021 18:33 Uhr

Bastian Yotta geht auf Oli Pocher los: „Halt die Fresse!“

In diesem Leben werden die wohl keine Freunde mehr! Schon seit Monaten giften sich die beiden Streithähne Bastian Yotta und Oliver Pocher über die sozialen Netzwerke an.

Vor wenigen Monaten machte sich Oliver Pocher über Bastian Yottas Versuche, dessen Fans auf seinen OnlyFans-Account zu locken, lustig. In einem kurzen Video hatte sich der bayrische Muskelberg dabei gefilmt, wie er sich mit einem Sex-Toy anal vergnügte.

„Halt die Fresse!“

In Ollis Instagram-Format „Bildschirmkontrolle“, in dem er sich über die Postings und Aktivitäten bekannter Influencer lustig macht, zeigte er auch besagtes Yottas Video und zog es durch den Kakao. Daraufhin lieferten sich die beiden Männer in den sozialen Medien einen virtuellen Schlagabtausch.

In seiner neusten Insta-Story stänkert Yotta nun wieder gegen den einstigen Viva-Moderator, aus dessen Instagram-Account mittlerweile ein regelrechter Influencer-Pranger geworden ist. Dieser hatte sämtliche Influencer zu einer Challenge aufgerufen, in der sie einfach die Fresse halten und keinen Filter verwenden sollten. Sehr zum Unmut von Yotta: „Ich verwende einen Filter. Warum? Weil ich finde, dass ich so gut aussehe, ich gefalle mir so. Wenn ich mir so gefalle, dann verwende ich es.“

„Das ist alles Bullshit!“

„Dann macht es nicht viel Unterschied, lieber Oliver Pocher, ob du dir ein Licht vorne hinsetzt, damit du auch ein bisschen besser aussiehst oder einen Filter verwendest. Das ist alles Bullshit. Jeder soll so machen wie er möchte. Halt die Fresse! Entscheidet ihr!“

Seiner Meinung nach würden einzig und alleine die User darüber entscheiden, ob Influencer und Personen des öffentlichen Lebens weiterhin Filter verwenden würden oder nicht. Denn solange die Follower sich die Stories der Promis ansehen würden und diese ihr Publikum fänden, würden diese weiterhin ihre Lieblings Filter verwenden. In so einem Fall würde nur der Boykott besagter Personen helfen, um ein Umdenken herbeizuführen, sinniert Yotta.

„Du hässliche Missgeburt!“

„Ob, der eine in der Nase bohrt (…) Oder, ob er motivational Stuff macht und die Leute sehen es sich an. Ihr ganz alleine bestimmt, ob die Person den Content weiter macht oder nicht – mit euren Views! Das ist das Spiel des Ganzen und da brauchen wir keine Challenge, keinen Hashtag und keinen Kleinwüchsigen, der sich aufregt.“

Bastian Yotta ist aber nicht der Einzige, der nach der letzten Bildschirm-Kontrolle auf Krawall gebürstet ist. So pöbelte auch DJ Tomekk in seiner neusten Story: „Oliver Pocher, du hässliche Missgeburt, du hässlicher Fickfehler, wo deine Eltern vergessen haben, ein Gummi zu nehmen.“