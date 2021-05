Bastian Yotta hat sich bei seiner Hochzeit abgeseilt

Überraschung: Bastian Yotta hat geheiratet

22.05.2021 09:59 Uhr

Selbstdarsteller Bastian Yotta hat seine Marisol geheiratet.

Der 44-Jährige wurde mit seiner Ex-Freundin Maria und der gemeinsamen Protzerei als „Die Yottas“ deutschlandweit bekannt. Doch vor einigen Monaten hatte er sein Leben umgekrempelt, ist wieder gläubiger Katholik geworden und plante seine Freundin Marisol Ortiz zu heiraten.

Bastian Yotta hat sich abgeseilt

Jetzt haben die beiden ganz überraschend den Schritt gewagt: Yotta hat offenbar seine Marisol geheiratet! In seiner Instagram-Story teilte der Wahl-Amerikaner einige Eindrücke des Fests. So ließ sich das paar aus einem Helikopter abseilen, um so zur eigenen Feier zu gelangen. Unter die Fotos schrieb Yotta dann: „Mr. und Mrs. Yotta. Das war der beste Tag meines bisherigen Lebens.“

Und weiter schrieb er zu der Feier in Malibu: „Ich bin so glücklich, meine besten Freunde an diesem besonderen Tag dabei zu haben.“

Marisol in der Kirche kennengelernt

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung hatte Bastian Yotta (bürgerl. Bastian Josef Gillmeievor) vor einiger Zeit seinen Wandel erklärt.

Auch seine Freundin sei eine neue Veränderung für ihn gewesen: „Ich habe sogar meine große Liebe in der Kirche gefunden. Ich meine, wo findet man die Frau fürs Leben – bei Instagram, auf einer Party oder in der Kirche? Definitiv letzteres. Ich habe Marisol monatelang dort immer gesehen, sie saß vorne, ich hinten. Wir haben uns dann einfach kennengelernt, ohne zu daten – und über zwei Monate ineinander verliebt, schrittweise.“

Bastian Yotta ist glücklich wie nie zuvor

Deshalb plane er mit ihr auch für die Ewigkeit, so Yotta damals: „Ich bin jetzt so glücklich wie nie zuvor. Marisol und ich werden definitiv heiraten. Mit ihr plane ich mein restliches Leben. Einen Antrag habe ich noch nicht gemacht, da warte ich jetzt die Corona-Zeit ab. Ich plane aber eine Verlobung in der Kirche.“

Aufgrund von im April 2020 bekannt gewordenen Videos aus den Jahren 2016 und 2018, in denen er sexistische Aussagen tätigt und Tierquälerei betreibt, war er bei RTL und Sat.1 in Ungnade gefallen. Im August 2020 startete Yotta seinen Pornokanal Seite bei OnlyFans.

(Bang)