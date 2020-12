14.12.2020 15:30 Uhr

Bastian Yotta: Macht er jetzt einen auf H.P. Baxxter?

Dafür, dass Bastian Yotta noch vor wenigen Monaten von vielen deutschen Medien zur Persona non grata erklärt wurde und seither vielerseits boykottiert wird, schafft es der Muskelmann trotzdem, sich selbst irgendwie ins Gespräch zu bringen.

Das Jahr 2020 hielt ja bereits schon so manche große Überraschung bereit, doch wer hätte gedacht, dass Bastian Yotta sich irgendwann einen eigenen OnlyFans-Account zulegen würde und fortan nur noch über seinen Penis und sein Sexualleben reden würde?

Für 20 Euro zeigt er seinen kleinen Yotta

So staunte die Welt nicht schlecht, als der 44-Jährige plötzlich mit heruntergelassener Hose der ganzen Welt seinen persönlichen „Miracle Morning“ präsentierte. „Ich zeige einfach gerne meinen Penis“, erklärte er sein neues Geschäftsmodell. Bei der Bezahlplattform zeigt der Fitness-Freak allen, die bereit sind dafür 20 Euro zu bezahlen, Bilder und Videos von seinem Penis.

Seit Kurzem zeigt Yotta auf seinem OnlyFans-Profil auch, wie er sich anal Gegenstände einführt. Für einige zu viel des Guten. Rapper King Khalil gehört zu ihnen und scheint damit ein Problem zu haben, dass es Männer gibt, die auf Analsex stehen. Ein Unding für den 30-Jährigen, der sich daraufhin dazu hingerissen fühlte, öffentlich gegen Yotta zu pöbeln. Von dort an begann ein Streit, der kaum bizarrer hätte sein können.

„Steck doch eine Ananas in deinen dreckigen A*sch“

Es folgte eine Flut von wüsten Beschimpfungen, so motzte der Rapper, der sich angeblich nicht als homophob sieht, in seiner Insta-Story: „Steck doch mal eine Ananas in deinen dreckigen A*sch rein. Vielleicht kommen dann noch paar Likes dazu. Hätte dein Vater dich mal gegen ne Wand gew***t.“

Diese öffentliche Streiterei brachte dem 44-Jährigen viel Aufmerksamkeit ein. Ob dadurch auch die neuen Auftraggeber von Yottas neustem Streich auf ihn aufmerksam wurden, ist nicht überliefert. Doch in seiner Insta-Story präsentierte der einstige Dschungelcamp-Bewohner seinen neusten Coup so: „Lockdown in Deutschland. Spielotheken schließen wieder. (…) Online spielen – Das ist die Alternative!“

Macht er jetzt einen auf Scooter?

Deswegen empfehle er irgendein Online-Spiel-Casino. Welches genau, lässt sich dank Yottas extremen Akzent kaum verstehen. Jedenfalls sei dies sein Tipp für „alle, die zocken wollen, weil die Spielotheken geschlossen sind.“ Na, als ob die Leute kurz vor dem Weihnachts-Lockdown keine anderen Sorgen hätten …

Das dürfte doch bei vielen eine andere unsägliche Werbung in Erinnerung rufen: “Hyper Hyper! ”Ganz genau! Scooter-Frontmann H.P. Baxxter wirbt seit etlichen Monaten ebenfalls für ein Online-Casino und nervt sich seither mit hyperaktiven Werbespots durch sämtliche Werbeblöcke. Werden wir künftig Bastian Yotta jetzt auch total aufgedreht für Online-Spielotheken werben sehen?

Galerie

„Ich bin nicht pleite, abeeeeeerrr“

Gut möglich. Die drei kleinen Clips in seiner Insta-Story könnten bereits der erste Weg in diese Richtung sein. Zudem hat Bastian Josef Gillmeier, wie Yotta bürgerlich heißt, eingeräumt, dass es finanziell schon besser bei ihm gelaufen sei. „Ich bin nicht pleite. Aber ja, ich habe finanziell schon bessere Zeiten gehabt. Also arbeite ich mir den Arsch ab, um zurückzukommen – und was sollte daran falsch sein.“

Ob er sich mit solchen Werbungen nun – neben seinem OnlyFans-Account – noch ein weiteres Standbein aufbaut, das dürfte sich schon sehr bald zeigen … Es bleibt also spannend. (DA)