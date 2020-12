08.12.2020 16:58 Uhr

Bastian Yotta: Öffentliche Schlammschlacht mit Rapper nach Dildo-Video

Es ist wohl der ungewöhnlichste Beef des Jahres, der gerade über die sozialen Netzwerke ausgetragen wird: Die beiden Streithähne sind der angebliche Selfmade-Millionär Bastian Yotta und Rapper King Khalil.

Das Jahr 2020 hielt ja bereits schon so manche große Überraschung bereit, doch wer hätte gedacht, dass Muskelberg Bastian Yotta sich irgendwann einen eigenen OnlyFans-Account zulegen würde und fortan nur noch über seinen Penis und sein Sexualleben reden würde?

„Ich zeige einfach gerne meinen Penis“

So staunte die Welt nicht schlecht, als der 44-Jährige plötzlich mit heruntergelassener Hose der ganzen Welt seinen persönlichen „Miracle Morning“ präsentierte. „Ich zeige einfach gerne meinen Penis“, erklärte er sein neues Geschäftsmodell. Bei der Bezahlplattform zeigt der Fitness-Freak allen, die bereit sind dafür 20 Euro zu bezahlen, Bilder und Videos von seinem Penis.

Seit Kurzem zeigt Yotta auf seinem OnlyFans-Profil aber auch wie er sich anal Gegenstände einführt. Für einige zu viel des Guten. Rapper King Khalil gehört zu ihnen und scheint damit ein Problem zu haben, dass es Männer gibt, die auf Analsex stehen. Ein Unding für den 30-Jährigen, der sich daraufhin dazu hingerissen fühlte gegen Yotta zu pöbeln.

„Steck doch eine Ananas in deinen dreckigen A*sch“

In seiner Instagram-Story beleidigte der Rapper den Unternehmer aufs Übelste. „Der eklige Bastard hat wieder zugeschlagen. Ekelhafter geht’s nicht, wie kann man so sein. Dass du dann noch eine Person des öffentlichen Lebens bist, ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Steck doch mal eine Ananas in deinen dreckigen A*sch rein. Vielleicht kommen dann noch paar Likes dazu. Hätte dein Vater dich mal gegen ne Wand gew***t.“

Ganz schön harte Worte von einer unbeteiligten Person, die weder mit Yotta irgendwas zu tun hat, noch ein kostenpflichtiges Abo für seinen Kanal haben dürfte. Auch Bastian Josef Gillmeier, wie Yotta bürgerlich heißt, zeigte sich vom Ausraster des Rappers überrascht. So dankte er dem Rap-Rüpel kurz für dessen kostenlose Promo, denn durch „King HalliGallis“ Posting seien Yottas Abonnenten-Zahlen explodiert.

„Die Ananas ins A******** stecken – bin dabei!“

Dennoch holte auch der Erotik-Newcomer zum Seitenhieb gegen seinen Kontrahenten aus: „Hab noch nie von dir gehört, aber egal, kann ja nicht jeden Bushido-Imitator kennen. Die Ananas ist allerdings ne gute Sache. Game on! Die Challenge nehme ich an. Auf meinem OnyFans-Channel, ich wisst wo ihr den findet. Die Ananas ins A******** stecken – bin dabei! Das kriegen wir hin. Wetten? Ich schaff’s.“

Auf die Wette mit Yotta wollte sich Kalil aber scheinbar nicht einlassen, sondern schoss gleich mit einem Beleidigungsfeuerwerk zurück: „An den Yotta Hundehaufen: Versteh mich nicht falsch, aber wie soll man so was wie dich ernst nehmen?? Dein ganzes Dasein ist erbärmlich!!… Hör auf dir Avocados in dein dreckigen A**** zu schieben und werd halbwegs zum Mann. Wenn dein Vater dich wirklich damals gegen die Wand gew***st hätte, dann könnten wir uns das alles ersparen… der arme Typ wusste gar nicht, was da auf ihn zukommt…“

„Jetzt verstehe ich die Schwulen“

Auch Bastian Yotta zeigt sich von all dem Hass geschockt, der ihm wegen dieses Videos entgegenschlägt. „Für mich ist es erschreckend zu sehen, wie hasserfüllt manches Menschen sind, wenn man anders ist“, erklärt der 44-Jährige in seiner Insta-Story.

„Ja, bei meinem OnlyFans schiebe ich mir Sachen in den Arsch rein. Warum? Erstens ist es geil. Zweitens ist es ja meine Sache. Aber was mir da an Hass entgegenschlägt, ist unglaublich. Jetzt verstehe ich die Schwulen, die angegriffen werden, weil sie anders sind.“ Nun verstehe er auch „Dicke und andersgläubige“, fasst er zusammen. „Die Leute haben keinen Respekt mehr, wenn jemand anders ist. Der Yotta ist auch anders! (…) Wir brauchen Respekt. Respektiere mein Leben. Ich respektiere dein Leben.“

Er möchte alle Schwulen beschützen

Beflügelt von seiner neuen Erkenntnis scheint sich Yotta nun den Platz als Schutzpatron aller Schwuler erkämpfen zu wollen. So warf er dem Rapper Homophobie vor.„Er sagt ‚Hör auf dir Sachen in den Arsch zu stecken und werde halbwegs zum Mann‘. Damit outet er sich für mich als Schwulenhasser. Dieser Kalif Storch ist ein Schwulenhasser und sagt jemand, der sich was in den Arsch steckt, ist kein richtiger Mann und den kann man nicht ernst nehmen, und sein Dasein ist erbärmlich.“

Und weiter: „Ich möchte jetzt aufstehen und alle Schwulen dieser Welt beschützen! Ihr seid richtige Männer, ob ihr euch was in den Arsch steckt, hat damit nichts zu tun. Es muss aufhören mit diesem Schwulenhass, ansonsten – Kalif Storch – reiße ich dir deinen Arsch persönlich auf. Und glaub mir, mit Yotta kannst du dich nicht messen. Verstehst du? Hör auf meine Schwulen zu beleidigen, da ist bei mir Schluss mit lustig! Stopp den Hass.“ (DA)