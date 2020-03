Bastian Yotta: Penis-Blitzer auf Instagram?

Bastian Yotta (43) ist einer von zehn Kandidatin für die neue Z-Promi-Resterampen-Sendung „Promis unter Palmen“, die am 25. März startet. Um sich vorab wieder mehr ins Gespräch zu bringen, lässt der Fitness-Liebhaber nun einen Blick auf seinen kleinen Yotta erhaschen.

Auf Instagram zeigt sich der Fitness-Coach wie gehabt sportlich und mit verteilt ganz viele Yotta-Weisheiten à la „I’m strong! Healthy! And full of energy!“ Eigentlich nichts Außergewöhnliches, doch in einer Story des 41-jährigen können aufmerksame Beobachter noch etwas ganz anderes entdecken.

War das Absicht?

Eigentlich wollte Bastian Yotta, dass seine Follower für seinen Look abstimmen, steht dafür nur bekleidet in einem schwarzen Shirt im Badezimmer. Anscheinen trägt der Coach auch wirklich nur dieses Shirt, denn unter dem Saum lugt die Spitze seines kleinen Yotta hervor. Ob das so gewollt war?

Die Penis-Show war damit aber noch nicht zu Ende, in einem anderen kurzen Video in seiner Story ist Yotta im Fitnessstudio zu sehen und posiert vor dem Spiegel. In einer grauen, sehr engen Jogginghose zoomt er die Kamera an seine Freundin Marisol heran, die gerade konzentriert trainiert. Dabei kommt mal wieder sein Penis ganz groß raus, der sich frech durch die Hose durchdrückt.

Wenn das nicht mal ein „Miracle Morning“ ist…