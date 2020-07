Batman-Alarm: Ist dieses Monster die größte Fledermaus der Welt?

Fledermäuse jagen den meisten Menschen schon eine Heidenangst ein, wenn sie klitzeklein durch die Dunkelheit flattern. Was aber, wenn so ein Flughund plötzlich die Größe von Batman hat und kopfüber an der Dachrinne hängt?

Momentan kursieren im Internet mal wieder Fotos von solchen XXL-Flattermännern. Und bei genauem Hinsehen kann einem schon Angst und Bange werden, bei dem Anblick. Frage: Liegt das an der Fledermaus – oder an der Perspektive?

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

