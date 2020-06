„Batwoman“: Kate Kane wird nicht aus der Serie geschrieben

"Batwoman"-Autorin verrät: Titelheldin Kate Kane wird nach dem Abgang von Ruby Rose nicht den Serientod sterben. Vielmehr wird sie auch in der kommenden zweiten Staffel eine zentrale Rolle spielen.

Nach dem überraschenden Abgang von Ruby Rose (34) als Titelheldin von „Batwoman“, scheint das neue inhaltliche Konzept der Serie immer mehr Gestalt anzunehmen. Nachdem bekannt wurde, dass nicht einfach eine andere Schauspielerin die Rolle der Kate Kane übernehmen wird, haben sich die Serienmacher zu einem weiteren inhaltlichen Detail der zweiten Staffel geäußert: Kate Kane wird weiterhin eine zentrale Rolle in der Serie spielen.

Wie „Batwoman“-Autorin Caroline Dries (39) via Twitter verriet, werde der Charakter Kate Kane niemals den Serientod sterben: „Wie ihr liebe auch ich Kate Kane – sie ist der Grund, warum ich die Show machen wollte. Wir werden sie niemals auslöschen“, schreibt Dries. Tatsächlich sei Kanes mysteriöses Verschwinden eines der Hauptthemen in der zweiten Staffel. Dries wolle aber nicht zu viel verraten.

A note from me on behalf of The Bat Team… pic.twitter.com/V6iXjaCrA5

— Caroline Dries (@carolinedries) June 10, 2020