„Batwoman“: Poison Ivy für Staffel 3 gefunden

Bridget Regan hier mal dunkelhaarig. (smi/spot)

31.08.2021 18:30 Uhr

Bald startet in den USA die dritte Staffel von "Batwoman". Mit Bridget Regan haben die Macher nun eine Darstellerin der Superschurkin Poison Ivy gefunden, die nicht nur optisch gut in die Rolle passt.

Bereits am 13. Oktober 2021 soll in den USA die dritte Staffel von „Batwoman“ starten. Nun wurde für die neuen Folgen aus dem Arrowverse eine Darstellerin für Poison Ivy verpflichtet. Laut „The Hollywood Reporter“ wird Bridget Regan (39) eine der markantasten Schurkenfiguren aus dem Batman-Universum verkörpern.

Bridget Regan ist eine erprobte TV-Darstellerin, die Serienfans vor allem durch ihre wiederkehrende Rolle der Rose in „Jane the Virgin“ kennen dürften. Auch mit Superheldenserien hat sie Erfahrung, auch wenn es im Marvel-Kosmos war und nicht bei DC Comics: In „Marvel’s Agent Carter“ spielte Regan die Figur Dottie Underwood, eine Agentin des „Black Widow“-Programms.

Das ist Poison Ivy in „Batwoman“

Der Sender The CW, auf dem in den USA „Batwoman“ läuft (hierzulande auf Amazon Prime), beschreibt Pamela Isley alias Poison Ivy als „leidenschaftliche und brillante Wissenschaftlerin“, die die Welt zum besseren verändern will. Doch bei Experimenten eines Kollegen wird sie mit diversen Pflanzengiften vollgepumpt und dadurch zur Widersacherin von Batman und Batwoman. Nach ein paar Jahren, in denen sie weg vom Fenster war, kehrt sie nun zurück. Mit Rachegelüsten… Diese Beschreibung deckt sich in etwa mit der klassischen Storyline aus den Comics.

Poison Ivy feierte 1966 ihr Debüt im Comicband Batman #181. Dann verschwand die Ökoterroristin von der Bildfläche, erst in den 70er-Jahren wurde sie zur regelmäßig auftauchenden Schurkin. Im Film „Batman & Robin“ verkörperte Uma Thurman (51) sie.

Die giftige Gegenspielerin wird meistens als sehr attraktive Femme Fatale mit roten Haaren gezeichnet. In dieser Hinsicht passt Bridget Regan perfekt. Sie hat von Natur rote Haare, auch wenn sie diese meistens für ihre Rollen färbt.