„Bauer sucht Frau“: 28 heiße Mädels für 10 Bauern – und Michael will 5!

Am 14. Oktober geht’s los! Die 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet zur besten Sendezeit bei RTL. Wir verraten schon mal was auf die Fans der Show mit der charmanten Chefkupplerin Inka Bause zukommt.

Für zehn Single-Landwirte aus ganz Deutschland geht es bei der Auftaktshow, dem sogenannten „großen Scheunenfest“, auch diesmal wieder um fast alles. Kurz gesagt: da wird erstmal ordentlich ausgesiebt. Denn 28 Frauen haben sich insgesamt zum Kennenlernen angesagt, bzw. wurden in der Bewerbungsphase von den Landwirten (und der Redaktion) auserwählt. So heiß umkämpft waren die alleinstehenden Bauern ja auch noch nie. Wer lernt seine Traumfrau kennen? Für wen ist es Liebe auf den ersten Blick? Und wer bitteschön nimmt wieviel Frauen mit auf seinen Hof?

Hach ist das wieder alles aufregend! Wir haben mal drei der jüngeren Kandidaten herausgegriffen!

Michael aus Bayern

Der muntere Michael (30) aus Bayern hat gleich fünf sehr attraktive Damen im Blick! „Ich habe meine Tiere, ich habe meine Tochter, aber mein weibliches Gegenstück, das fehlt mir noch. Sie sollte hübsch, attraktiv, schlank und intelligent sein.“

Der 1,77m große Mottelfranke, der mit seinen Eltern Christine (56) und Werner (59) auf einem Hof lebt, hat die meisten Briefe in dieser Staffel bekommen. Gemeinsam mit Inka und seinem Vater werden die Zuschriften durchgeschaut. Am Ende fällt Michaels Wahl auf Conny (27, Fahrzeuglackiererin aus dem Allgäu), Britta (29, Kontrollerin aus dem Rheinland), Nadine (28, Floristin und Erzieherin aus der Opferpfalz), Carina (30, arbeitet im Marketing eines Mediaunternehmens aus Voralberg/Österreich), Jane (32, Kauffrau für Versicherung und Finanzen aus Niedersachsen) und Sonja (29, Erzieherin aus Schwaben).

Thomas H. aus dem Bergischen

Und auch der tolle Thomas H. (27) aus dem Bergischen Land hat sich zu Beginn für drei Damen entschieden, die seinem Ruf folgen sollen. „Ich hoffe meine Traumfrau ist bei den Briefen dabei, um in naher Zukunft auch eine Familie gründen zu können und auch einen Hofnachfolger zu bekommen.“ Aus seinen Briefen hat sich der 2,11 Meter-Mann jedenfalls Carina (24, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte aus Schleswig-Holstein), Michelle (27, Kommissioniererin aus Nordrhein-Westfalen) und Lena (22, Kinderpflegerin aus Oberfranken) ausgesucht und zum Scheunenfest geladen.

Christopher aus Niedersachsen

Einem, dem wir auch ganz dolle die Daumen drücken ist der charismatische Christopher (31) aus Niedersachsen. „Ich bin länger als zehn Jahre alleine. Ich weiß selber nicht, warum ich die Richtige noch nicht gefunden habe. Ich habe mich echt immer bemüht, aber es hat nicht geklappt.“ Ach menno! Dabei ist der nur 1,69m kleine Christopher so charmant rücksichtsvoll. „Blond wäre schön“, sagte er. „Ich brauche aber kein Model mit High Heels oder so. In den Kuhstall braucht sie auch nicht, wenn sie das nicht möchte.“

Auf dem Scheunenfest muss er sich zwischen Gina (20, Auszubildende in der Altenpflege aus Hessen) und Jennifer (32, Hausfrau aus Nordrhein-Westfalen) entscheiden.