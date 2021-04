„Bauer sucht Frau“: Denise und Nils heiraten tatsächlich

03.04.2021 20:45 Uhr

Bei Kuppel-Shows kommt es ja öfter mal zum Liebes-Wirrwarr oder zu Überraschungen - so jetzt auch bei Biobäuerin Denise, die im November letzten Jahres in der Sendung "Bauer sucht Frau" nach einem Partner fürs Leben suchte.

Doch sowohl mit Kandidat Nils (25), als auch mit Bademeister Till (30) und Autolackierer Sascha (29) wollte es nicht klappen, am Ende blieb die die junge Frau als Single auf ihrem Bio-Mischbetrieb im Landkreis Höxter zurück. Doch manchmal kommt eben alles anders, als man denkt.

Sie hatte Nils rausgeworfen

„Nach dem ganzen Männer-Hin-und-Her habe ich jetzt einen neuen Partner an meiner Seite und ich hoffe, dass das jetzt der Richtige ist“, so Denise gegenüber „RTL“. Inzwischen ist die 32-Jährige nämlich verlobt – und zwar mit keinem Geringeren als Nils, den sie eigentlich in der Hofwoche rausgeworfen hatte.

Der Antrag kam an Weihnachten

Wie kam es denn dazu? „Nils hat immer wieder probiert mir zu zeigen, dass er doch der Richtige ist für mich ist und das ich falsch entschieden habe. Und jetzt haben wir wirklich zueinander gefunden. Da bin ich sehr dankbar und froh darüber.“ Und dann folgte auch noch prompt der Heiratsantrag von ihrem Liebsten, mit dem sie inzwischen einen gemeinsamen Hof renoviert. Ganz romantisch an Weihnachten stellte Nils seiner Liebsten die wichtige Frage – und bekam ein Ja. Der 25-Jährige sei sich sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. „Warum soll ich Zeit verlieren bei einer Frau, bei der ich mir wirklich sicher bin?“

Inka Bause besucht die Bauern erneut

Und was wäre die Kuppel-Sendung ohne die große Wiedersehensshow!

Am 5. April um 20:15 Uhr läuft auf RTL „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“ und Inka Bause wird bei den einzelnen Bauern und Bäuerinnen mal schnuppern, ob noch Liebe in der Luft liegt. Bei Nils und Denise gab es immerhin ein Comeback, das nun in einer Heirat endet.

Denise wünscht sich extravagante Hochzeit

Übrigens: da der Antrag nicht ganz so romantisch war (Nils versteckte den Verlobungsring in einer Chipsdose unterm Weihnachtsbaum), wünscht sich Denise eine pompöse Hochzeit. „Ich wünsche mir, dass die Hochzeit etwas extravaganter wird als der Antrag: ganz große Torte, auf einer Burg oder einem Schloss und ich möchte auf jeden Fall ein weißes Kleid mit einem gefühlt 20 Meter langem Schleier!“