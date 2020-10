26.10.2020 22:15 Uhr

„Bauer sucht Frau“ Folge 1: Die ersten Landwirte haben sich entschieden

Nach dem Kennenlernen ihrer Lieblings-Bewerber haben Pferdewirtin Denise (32), Jungbauer Patrick (24), Rinderzüchter Lutz (52) und Grünlandbauer Thomas K. (42) auf ihr Herz gehört und verkündet, wer mit ihnen die Hofwoche verbringen soll.

„Die Entscheidung ist total schwierig, weil jeder von ihnen seine Züge hat, bei denen er bei mir voll punktet. Ich bräuchte eine Person aus allen dreien“, erklärt Denise ihr Dilemma in der ersten Folge der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ am Montagabend bei RTL und auf TVNow.

Im Zweifel für den Bizeps

Doch eine Entscheidung muss her. Ihre Wahl fällt auf Bademeister Till (31) und Zeitsoldat Sascha (29). Denise: „Ich habe mich für die zwei Männer mit mehr Muskeln entschieden. Das ist einfach so mein Typ. Auch das Tätowierte – darum werde ich jetzt mal Beide in Angriff nehmen …“

Ein mutiger Schritte, denn bei Kandidat Till hatte die Pferdeliebhaberin anfangs ein mulmiges Gefühl. Er ist nicht zum ersten Mal in einer Dating-Show: Sucht er wirklich die große Liebe oder geht es ihm um den Fame?

Till hat schon in diversen Dating-Formaten („Bachelorette“, „Love Island“, „Temptation Island“) nach der passenden Frau gesucht. Mit seiner Optik und seinem Charme schaffte er es nach der ersten Aussprache die Landwirtin von sich zu überzeugen und ihr die ersten Zweifel zu nehmen.

„Das Herz hat es so gewollt“

Rinderzüchter Lutz aus Sachsen hat nur Augen für eine Frau: „Eine würde ich gerne dabehalten, um sich noch mehr kennenzulernen. Ich würde gerne die Steffi für die Hofwoche bei mir haben. Ich bin überwältigt, das Herz hat es so gewollt. Ich bin superglücklich.“

Hat es zwischen dem Schottland-Fan und Steffi (54) aus dem Ruhrgebiet etwa schon gefunkt? „Es ist ein gutes Gefühl und ich kann es kaum in Worte fassen“, gesteht die Erzieherin mit Tränen des Glücks in den Augen.

„Du bist nicht aus der Menge herausgestochen, aber …“

Jungbauer Patrick aus Konstanz hat beschlossen, dass er drei Frauen mit auf die Hofwoche nimmt. Zuerst fällt seine Wahl auf Julia (25, Zahnmedizinische Angestellte aus München). „Du hast so ein zuckersüßes Lächeln, ich musste dich einfach mitnehmen“, gesteht Patrick.

Die nächste Glückliche ist Sofia (22, Tiermedizinische Fachangestellte vom nördlichen Bodensee). „Du hast mir einfach mit deinem Dirndl und deiner ganzen Art einfach gefallen“, so der 24-Jährige.

Zu guter Letzt wählt Patrick Antonia (20, Kosmetikerin aus Niedersachsen): „Bei dem letzten Mädel ist mir dann die Entscheidung wirklich schwer gefallen. Du bist jetzt nicht aus der Menge herausgestochen, aber ich würde dir gerne trotzdem die Chance geben, zu zeigen wer du wirklich bist und was du wirklich kannst!“

„Ich glaube nicht, dass die Woche einfach wird!“

„Ich habe mich für eine Frau entschieden“, erklärt Thomas K., nachdem er seine drei Frauen im Einzelgespräch auf Herz und Nieren geprüft hat. „Das fällt mir auch schwer, aber es muss sein. Ich habe mich für Bianca entschieden. Das wird eine tolle Woche! Aber glaube nicht, dass die Woche einfach wird – ich habe mir da schon was einfallen lassen.“

Die 44-Jährige aus der Wetterau ist hochmotiviert: „Ich bin ganz gespannt was kommt und nehme jede Herausforderung an.“

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet ab Montag den 26. Oktober 2020 um 20.15 Uhr bei RTL. Bei TVNOW sind die Folgen jeweils 3 Tage vorab zu sehen.

(DA)