02.11.2020 22:15 Uhr

„Bauer sucht Frau“ Folge 2: Gibt es erste heiße Küsse in den Hofwochen?

Während bei Lutz, Denise, Patrick und Thomas jeweils der erste Tag der Hofwochen startet, muss sich Rüdiger erst noch entscheiden; für welche Dame sein Herz schlägt.

Der 54-jährige Geflügelbauer lernt in der neuen „Bauer sucht Frau„-Staffel Nageldesignerin Tatjana (48) aus Bayern, Justizfachangestellte Anke (53) aus dem Ruhrgebiet und Landwirtin Birgit (52) aus Westfalen kennen.

Rüdiger hat auf eine Zicke gehofft

Nach einer gemeinsamen Kaffee- und Kuchenrunde wünscht Rüdiger sich Einzeldates. „Die Entscheidung jetzt zu fällen, zwischen drei unheimlich interessanten und attraktiven Frauen, das wird eine schwere Entscheidung, weil jede absolut gepunktet hat.“

Vielleicht kann Inka Bause helfen, die gekommen ist um zu erfahren, welche Dame Rüdiger zur Hofwoche bei sich haben möchte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird. Ich hatte gehofft, dass zwei richtig schöne Zicken dabei sind, dass es mir leicht gemacht wird. Ich bin aber in mich gegangen und habe entschieden, dass Tatjana dableiben darf. Tatjana hat einfach wunderschöne Augen, sie hat ein wunderhübsches Lächeln. Sie ist ein unheimlich stiller See. Ich glaube, da sind noch ganz viele Sachen im verborgenen, die ganz spannend sind!“

„Die Schmetterlinge im Bauch werden immer mehr!“

Für Rinderzüchter Lutz (52) aus Sachsen und seine Hofdame Steffi (54, gelernte Erzieherin aus dem Ruhrgebiet) beginnt der erste Tag der Hofwoche. Zuerst geht es zu seinen Highländern auf die Weide. Genauso wie es zwischen Steffi und Lutz harmoniert, stimmt es auch zwischen der Erzieherin und den Rindern.

Neugierig und tatkräftig packt sie mit an und erobert damit das Herz des Landwirtes immer mehr: „Du passt hier gut her!“ Und auch Steffi ist emotional sehr ergriffen von den Erlebnissen mit Lutz und den Tieren in der Natur. „Es ist hier alles einfach zu schön um wahr zu sein“, so Steffi mit Tränen des Glücks in den Augen.

Tröstend nimmt Lutz sie in den Arm. „Steffi, die verzaubert mich. Die Schmetterlinge im Bauch werden immer mehr!“, gesteht der 42-Jährige.

Zu hübsch für die Kühe?

„Ich freue mich auf die Hofwoche, weil ich Till auf Herz und Nieren testen möchte, ob er wirklich in dieses Landleben hereinpassen würde“, erklärt Denise am ersten Morgen der Hofwoche, die sie mit Bademeister Till (31) und Zeitsoldat Sascha (29) beginnt. Als die beiden Herren dann gestylt den Stall betreten kann Denise nicht hinterm Berg halten: „Ihr wisst aber schon, dass die Kühe auch nicht schön finden müssen. Das ist kein Laufsteg, so was ist völlig fehl am Platz bei mir“, witzelt die 32jährige Biobäuerin. Amüsiert schaut sie zu, wie ihr Herrenbesuch einen kleinen Wettstreit startet, wer schneller mit dem Füttern fertig ist. Kein Wunder, denn Till und Sascha haben gute Gründe bei der Blondine punkten zu wollen.

Sascha sagte dazu: „Es bilden sich bei mir schon Schmetterlinge für Denise. Sie ist eine Frau, die ich die ganze Zeit schon so gesucht habe, die anpacken kann, für ihre Tiere lebt und was mich bei Denise auch so reizt, dass sie mit den Maschinen so umgehen kann.“

„Ich finde es total sexy“

Und Till gesteht: „Ich finde es total sexy, wenn eine Frau einfach das macht, worauf sie Lust hat. Sei es Trecker fahren oder tanzen, wenn eine Frau ihre Leidenschaft so lebt, dann finde ich das einfach sexy!“

Und wie sieht es bei Denise aus? Hat sie schon einen Favoriten? „Till ist echt ein hübscher Mann. Da guckt man gerne hin. Aber landwirtschaftlich begabt eher nicht!“ Dann will die Pferdewirtin wissen, wer wirklich mehr Muckis hat und lässt die Herren beim Strohballenschubsen gegeneinander antreten.

„Wer den Strohballen als erstes an dem Zaun hat, der geht mit mir in ein Einzeldate!“ Da gibt Sascha alles und holt sich knapp den Sieg. Und so geht es zu zweit mit dem Trecker zu Denises Lieblingsplatz mit schöner Aussicht.

„Ich bin schon ein kleines bisschen verliebt“

Leider schüttet es in Strömen, als Patrick seine drei auserwählten Hofdamen im Anhänger von ihrem Hotel abholt. Trotzdem bestens gelaunt und schon mächtig in Flirtlaune steuern sie dann den Hof und das Heim des 24-Jährigen an. Dann wird Patricks Elternhaus besichtigt. Schnell wird klar, die Konkurrenz unter den drei Frauen ist groß.

„Ich glaube auch durch die Konkurrenz entwickelt sich auch schneller das Gefühl, dass man ihn für sich haben will. Ich gebe zu, ich bin schon ein kleines bisschen verliebt“, gesteht Antonia. „Ich habe auf jeden Fall schon Schmetterlinge im Bauch“, offenbart Julia.

Besonders Antonia drängt sich immer wieder vor, setzt sich neben Patrick und füttert ihn mit Wurst. „Ich werde alles geben und meine Krallen ausfahren und weiterhin den Körperkontakt zu ihm suchen“, erklärt sie ihren Eroberungsplan.

„Ich werde heute Abend mal I-A machen“

Bewährungsproben bei Thomas (42): Der Nebenerwerbsbauer möchte seine Herzdame Bianca seinen Hof und seine tägliche Arbeit zeigen. Zuerst geht es zu den Eseln. Die 45-Jährige hat sofort einen Draht zu den Eseln.

Besonders Esel Peter ist sofort Feuer und Flamme. Kein Wunder, denn Bianca krault und massiert ihn liebevoll. „Komm Peter“, ruft Thomas. Doch nichts passiert. Der Esel steht versonnen und genießt es so verwöhnt zu werden.

Thomas nimmt es mit Humor: „Ich werde heute Abend mal IA machen, vielleicht werde ich dann auch so gekrault.“ Bestens gelaunt und stets lachend verbringen Bianca und Thomas ihren ersten gemeinsamen Arbeitstag.

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es immer am Montagabend ab 20:15 Uhr bei RTL und rund um die Uhr auf TVNow