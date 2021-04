„Bauer sucht Frau International“: Diese Granaten sind dabei (1)

"Bauer sucht Frau International": Diese Granaten sind dabei (1)

02.04.2021 16:15 Uhr

Sie ist die erfolgreichste Kupplerin im deutschen Fernsehen: Inka Bause. Seit mittlerweile 16 Jahren sorgt die beliebte Moderatorin für Herzklopfen auf dem Land – in Deutschland und der ganzen Welt. Jetzt geht das internationale Spin-off der erfolgreichen TV-Romanze in die dritte Staffel.

Pferdewirt, Winzer, Kaffeebauer, Entenzüchter oder Obst- und Gemüsebauer: Zum Osterfest, am 4. April, 19:05 Uhr stellt Inka Bause bei RTL die neuen einsamen Herzen aus aller Welt vor. In der Vorstellungsfolge sind diese Abenteurer*innen dabei, die bei „Bauer sucht Frau International“ nach der großen Liebe suchen.

Nico (47) aus Costa Rica

Geboren in Hamburg, wuchs Nico in Spanien auf, bis er mit dem Segelboot die Meere unsicher machte. Gestrandet ist er vor über 16 Jahren schließlich in Costa Rica, wo er sich sein eigenes Paradies geschaffen hat. Zwischen Regenwald, See und Vulkan nennt Nico ein Hotel und Obst- und Kakao-Plantagen sein Eigen.

Nicos große Leidenschaft hat allerdings Flügel und sticht. Als Imker geht dem 47-Jährigen das Herz auf, weswegen er viel Zeit mit seinen Bienen verbringt. Für ruhigere Stunden ist allerdings auch gesorgt: Der gelernte Landwirt und Heilpraktiker lässt den Tag gerne im Jacuzzi ausklingen oder entspannt bei einer Runde Yoga.

Auch wenn er in Costa Rica den für ihn schönsten Fleck der Erde gefunden hat, fehlt zu seinem Glück noch eine ambitionierte, eigenständige Frau. Mit der richtigen Partnerin an seiner Seite wäre der Weltenbummler bereit, endlich Wurzeln zu schlagen.

Heike (55) aus den USA

Als Heike 1999 erstmals in den menschenleeren Weiten Wyomings ausritt, war sie sofort in das Land verliebt. 2004 wanderte die Powerfrau endgültig aus und baute ihre Pferderanch auf. Als wahres Cowgirl treibt sie auch Rinder auf benachbarten Ranches und verbindet so Arbeit und Leidenschaft.

Ihre Freizeit verbringt die humorvolle Rancherin mit guten Büchern und Holzarbeiten, sie fotografiert aber auch gerne und geht immer neue Abenteuer wie Motorradfahren und Flugkurse an. Auch wenn sie sich lieber mit Werkzeugen anstatt mit Blumen erobern lässt, ist Heike eine einfühlsame Romantikerin durch und durch. Sie wünscht sich einen energetischen Partner, mit dem sie die Ranch weiterführen und eine liebevolle, ausgewogene Partnerschaft aufbauen kann.

Matthias (30) aus Namibia

Geboren in Südafrika, wurde Jungbauer Matthias zusammen mit seinem Zwillingsbruder Hanno adoptiert und zog noch im Kindesalter mit seinen Adoptiveltern nach Namibia in eine deutsche Community. Zusammen mit Hanno betreibt er eine Holz- und Rinderwirtschaft. Die exotischen Tiere und die Weite des Landes haben es dem Landwirt besonders angetan.

In seiner Freizeit schraubt Matthias gerne an Autos. Außerdem liebt er es, gesellige Abende mit Freunden zu verbringen. Die große Liebe fand bei Bruder Hanno schon Einzug, weswegen auch bei Matthias die Sehnsucht nach seinem Gegenstück zunehmend steigt. Aufgewachsen mit der deutschen Kultur und Sprache, wünscht er sich eine starke Frau aus Deutschland, die mit anpackt, aber auch mitgenießt. Kann Inka Bause ihm zum Liebesglück verhelfen?

Bis ans Ende der Welt

Wie auch bei den regulären „Bauer sucht Frau“-Staffeln können sich Interessierte nach der Sendung direkt bewerben. Entweder per E-Mail an bauersuchtfrauinternational@rtl.de oder telefonisch unter der Nummer 01805 – 447 444. Außerdem wird es nach der Ausstrahlung ein Bewerbungsformular auf RTL.de geben. Wer sucht die große Liebe und würde dafür bis ans Ende der Welt gehen?