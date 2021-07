„Bauer sucht Frau International“: Dritte Staffel startet Mitte August

Inka Bause hilft den Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" wieder bei der Suche nach der Liebe

22.07.2021 17:07 Uhr

Das internationale Spin-off von "Bauer sucht Frau" geht in eine weitere Runde. RTL zeigt ab dem 15. August sechs neue Folgen.

Nicht nur in Deutschland und den Nachbarländern sind einige Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe. RTL hat angekündigt, dass die mittlerweile dritte Staffel des Spin-offs „Bauer sucht Frau International“ ab Mitte August ausgestrahlt wird. Diesmal geht es nach Südafrika, Costa Rica, Ungarn, Mexiko und Kroatien. Moderatorin und TV-Kupplerin Inka Bause (52) wird natürlich auch wieder dabei sein.

Das sind die fünf Kandidaten

Vier Bauern und eine Bäuerin möchten diesmal in sechs neuen Folgen ihr Liebesglück finden. Die erste Episode wird am 15. August ab 20:15 Uhr im Fernsehen und auch bei TVNow zu sehen sein. Als Kandidaten sind am Start: Kaffeebauer Werner (64), Farmer Nico (47), Gemüse- und Obstbäuerin Calina (43), Winzer Ivica (60) und Herbert (55), der einen Erlebnisbauernhof und eine Westernstadt besitzt.

Besonders berührend ist die Geschichte von Werner, der in Südafrika Kaffee anbaut. Der heute 64-Jährige verlor 2013 bei einem Krokodilangriff ein Bein. Nach 43 Ehejahren verstarb im vergangenen Jahr seine Frau. Trotzdem möchte er sich wieder verlieben, denn laut RTL ist er davon überzeugt, dass es möglich ist, zwei Mal in seinem Leben die große Liebe zu finden. In einer Partnerin sucht er besonders nach Humor, Gelassenheit und dem Herzen am richtigen Fleck.