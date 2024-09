Start der 20. Staffel mit Inka Bause „Bauer sucht Frau“: Jubiläumsstaffel mit Notarzt beim Scheunenfest

Inka Bause mit Jungbauer Yannik. (smi/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 22:16 Uhr

"Bauer sucht Frau" geht in die 20. Staffel. Zum Jubiläum sind zwölf Männer und zwei Frauen auf der Suche. Beim Scheunenfest gibt es aber erstmal einen Schreck. Der Notarzt muss anrücken.

Als "Bauer sucht Frau" an den Start ging, war der jüngste Kandidat der aktuellen Staffel erst zwei Jahre alt. Auf diese Feststellung ist Inka Bause (55) zum Start der 20. Staffel stolz. Auch wenn die Rechnung nicht ganz stimmt, denn die Kuppelshow ging 2005 an den Start, und die jüngsten Bauer der Jubiläumsrunde sind 22 Jahre alt.

14 Landwirte (zwölf Bauern und zwei Bäuerinnen) sind in der Jubiläumsstaffel dabei. Elf davon kommen zum traditionellen Scheunenfest – doch nur zehn treffen auch auf ihre Auserwählten. Heiner (70) bekommt kurz vor dem Start gesundheitliche Probleme. Der Notarzt muss sogar eingreifen, allerdings nur jenseits der Kamera. Die drei Frauen, die Heiner ausgesucht hatte, müssen warten, wie es weitergeht.

Heiner ist der Senior der Jubiläumsstaffel. Der Reitlehrer aus der Oberpfalz ist länger Single, als es "Bauer sucht Frau" gibt – seit 22 Jahren. Nun will es der rüstige Bayer wieder wissen. Ob er aber noch weiter teilnehmen kann, erfahren Fans erst in der neuen Folge.

Trampeltiere und erotisierende Tonkabohnen

Yannik heißt einer der Staffeljüngsten. Der 22-Jährige lebt mit seiner Familie auf einem Hof auf der Schwäbischen Alb. Mit seinem Großvater braut er gerne Schnaps, vor allem der aus Tonkabohnen besitze "erotisierende" Wirkung, wie sein Opa erzählt. Yannik steht auf Frauen mit "wuscheligen Haaren". Außerdem muss sie ihm "in den Arsch treten" können. Auf das Scheunenfest lädt er drei Frauen, und zwar nicht nur mit gelockten Haaren. Das Trio will er später auf eine Frau reduzieren, das hat seine "Mutti" so entschieden.

Marvin (30) hält auf seinem Hof Tiere, die es in 20 Staffeln noch nie gab. Der gelernte KfZ-Mechaniker betreibt eine Kamelfarm, mit Trampeltieren, Lamas und Alpakas. Drei Frauen hat auch er eingeladen. Vor denen blamiert er sich erstmal leicht, da er eine geschenkte Schnapsflasche nicht auf bekommt.

Konrad (61) hat ebenfalls Exoten auf seinem Betrieb. Auf seinem Geflügelhof leben auch Pfauen, obwohl sich deren Eier und Fleisch nicht verkaufen lassen. Dafür bringt der Witwer seinen beiden Auserwählten statt Blumen einen Strauß aus Pfauenfedern mit. Hält länger. Der Geflügelbauer wählt schließlich Doris (60) aus.

Andreas (31) ist da konventioneller, auf seinem Hof in NRW leben Schweine, Schafe, Kühe und Hühner. Mit seiner Hündin Chiara verbringt er jede freie Minute. Beim Scheunenfest entscheidet er sich für die Bankangestellte Lisa-Marie (31).

Ponyhof und Püppi

Paul (22) ist neben Yannik der Staffeljüngling. Die Eltern des Sachsen haben bei der Auswahl der Kandidatin ein Mitspracherecht. Als er den Brief einer gelernten Landwirtin vorliest, ist die Begeisterung schonmal groß. Paul sucht eine Frau, die für immer auf dem Hof lebt, den er gerade renoviert. Drei "gigglige" (Inka Bause) Kandidatinnen hat er dafür eingeladen. Nachdem sich Paul für Kindergärtnerin Sarah (20) entschieden hat, kippt die Stimmung, es fließen Tränen.

Auch in der Jubiläumsstaffel ist eine Bäuerin dabei, die einen Mann sucht. Jennifer (58) bewirtschaftet einen Ponyhof bei Dortmund, nach zehn Jahren als Single ist die Vegetarierin bereit für eine Partnerschaft. Ein "Adonis" muss ihr Partner nicht sein, irgendetwas muss aber optisch schon da sein. Bei ihren beiden Männern macht nicht der redselige Norbert, sondern der schweigsame Sweer (63) das Rennen. Nicht unbedingt ein Adonis, aber erfahren in der Landwirtschaft.

Einen Mann sucht auch Heino (50). Am besten einen, der mit ihm beim Karaoke Duette singt. Der Ostfriese lebt mit über 100 Kühen auf seinem Hof, dazu kommen noch diverse andere Tierarten, neben den Bauernhofklassikern auch Pfauen und Emus. Einen Mann für den Hof sucht er aber nicht, sondern fürs Bett, wie er in einem freudschen Versprecher zugibt. Einer seiner drei Kandidaten ist übrigens Tantra-Spezialist.

Manfred (38) ist neben seiner Tätigkeit als Milchviehhalter auch Berufsschullehrer – und Vater einer zweijährigen Tochter. Er ist offen für eine Frau, die schon Mutter ist. Als einzige Bewerberin hat er Susanne (39) zum Scheunenfest geladen. Die ist Mutter von zwei Söhnen, hat sich aber immer eine "Püppi" gewünscht. Manfred hat sie jedenfalls schon "den Kopf verdreht", wie er zugibt.

Marcel (29) ist so lockig, dass sich Yannik freuen würde. Der Unterfranke spielt in gleich zwei Musikvereinen Posaune und Akkordeon. Doch er entscheidet sich nicht für Eva, die Gitarre spielt, sondern für die handwerklich begabte Jasmin (30).

Andre (29) trägt sein Markenzeichen über den kurzen, spärlichen blonden Haaren: Eine schwarze Basecap, über die Ohren gezogen. Andre träumt von einer großen Bauernhochzeit, für dieses Ziel hat er sich zwei Frauen ausgesucht, die sich als "bekloppt" bezeichnen. Natürlich im positiven Sinn. Andre hat sich gleich in eines der "Augenpaare verguckt". Es gehört Sophie (25), die mit zur Hofwoche kommen darf.