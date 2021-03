„Bauer sucht Frau“-Paar Gerald und Anna Heiser total vernarrt ins Baby

03.03.2021 14:54 Uhr

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Gerald und Anna Heiser ist verrückt nach seinem Baby. Während er große Pläne schmiedet, bewältigt sie die kleinen Alltagskatastrophen.

Gerald (35) und Anna Heiser (30) sind Ende Januar Eltern geworden. Mit kleinen Schnappschüssen von ihrem neuen Alltag erfreuen sie seither die Follower auf ihren Instagramkanälen. Vor allem die frischgebackene Mutter nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. „Eine ‚vollgekotzte‘, aber glückliche Mutti und ihr kleiner Bär sagen ‚Gute Nacht!'“, kommentiert sie etwa ein Foto von sich mit dem Kleinen im Arm in ihrer Story.

Unterdessen schmiedet der stolze Papa offenbar schon große Pläne. Ein Foto von sich mit dem Baby auf dem Schoss kommentiert er nicht nur mit „Vater und Sohn Bonding Time“, sondern auch mit „Ich kanns nicht erwarten bis er Motorrad fahren kann!“ Es ist das erste Foto, das er im Feed zeigt. Ehefrau Anna gab dagegen bereits am 24. Januar via Social Media die Geburt mit einem Foto der Füßchen bekannt.

In der 13. Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2017 merkten Bauer Gerald und Kandidatin Anna schnell, dass sie füreinander bestimmt sind. Und so ließ Anna ihr gewohntes Leben in Deutschland zurück, um zu Gerald auf seine Farm in Namibia zu ziehen. 2018 folgte die Hochzeit, Anfang 2020 dann ein gewaltiger Schicksalsschlag: Anna teilte ihren Fans mit, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Inzwischen sind sie eine kleine glückliche Familie.